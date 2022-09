Us Open: Parlano i finalisti Carlos Alcaraz e Casper Ruud. Alcaraz “Darò tutto quello che ho, dovrò controllare la tensione. Ruud “A livello Slam nel 2022 il mio obiettivo era quello di raggiungere un quarto di finale”

Carlos Alcaraz, 19 anni, può entrare nella storia questa domenica e diventare il più giovane numero uno del mondo nella storia del tennis maschile. Lo spagnolo affronterà il norvegese Casper Ruud e promette di dare tutto per raggiungere i suoi obiettivi.

“E’ incredibile poter lottare per grandi traguardi. Giocherò la mia prima finale Slam, ho la possibilità di diventare numero 1 del mondo. Sembrano obiettivi vicini, ma allo stesso tempo sono lontanissimi. Devo ancora giocare una partita contro un avversario incredibile che ha già giocato una finale Slam al Roland Garros. Darò tutto quello che ho, dovrò controllare la tensione. Sono ovviamente felicissimo di essere arrivato in finale e, come ho detto prima di ogni partita, cercherò di godermela e vediamo che succede”.

Alcaraz ha poi avuto l’opportunità di parlare in spagnolo e si è commosso: “È grazie a tutti voi che ho ancora la forza di combattere”.

Parla anche Casper Ruud: “Credo che la cosa più giusta è che entrambi raggiungiamo la finale e lottiamo tanto per vincere il torneo quanto per il n°1. Penso sarebbe la situazione ideale, ma chiariamoci: se dovessi andare a dormire da n°1 dormirei particolarmente bene! (non è stato così)“.

Ovviamente raggiungere la finale a Parigi mi ha solo fatto bene, ho provato sensazioni del tutto nuove. Avevo dichiarato dopo quella partita che, se avessi dovuto raggiungere un’altra finale, speravo non fosse contro Nadal al Roland Garros: vincere contro di lui in quel torneo è praticamente impossibile per chiunque. In ogni caso, non importa se affronterò Tiafoe o Alcaraz: entrambi stanno giocando un gran tennis, sono molto elettrici. Devo essere pronto a tutto.”

A livello Slam nel 2022 il mio obiettivo era quello di raggiungere un quarto di finale, visto che l’anno scorso nei Major non ho fatto bene. Non sono riuscito a giocare in Australia perché mi sono infortunato alla caviglia il giorno prima del torneo: è stata una grande delusione. Raggiungere la finale al Roland Garros mi ha dato grande fiducia, credo anche di essere riuscito ad imparare a giocare meglio un match al meglio dei cinque set rispetto all’anno scorso”.