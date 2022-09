WTA 125 Bari: Il resoconto di giornata. Paoletti e Brancaccio non si fermano più

E’ la sorpresa del momento sulla terra rossa del Circolo Tennis di Bari. La 19enne Matilde Paoletti si conquista sul campo, l’accesso al terzo turno dell’Open delle Puglie – Trofeo Indeco, il torneo femminile internazionale Wta 125, in partnership con PugliaPromozione e Acquedotto Pugliese. Oggi la giovane perugina ha avuto la meglio in due set (6/4, 6/4) sull’argentina Paula Ormaechea, e adesso sfiderà nei quarti di finale l’olandese Eva Vedder. Quest’ultima ha superato la montenegrina Danka Kovinic abbastanza agevolmente in due set terminati entrambi sul 6/3.

Non deve passare in secondo piano anche la prova dell’altra italiana Nuria Brancaccio che, giunta dalle qualificazioni, ha superato a pieni voti anche il secondo turno, battendo in due set (7/5, 6/3) la brasiliana Laura Pigossi, testa di serie n. 6 del torneo. Adesso, Brancaccio attende ai quarti la quotata Tatjana Maria (testa di serie n.3), che ha sudato non poco per battere la venezuelana Andrea Gamiz: 4/6, 6/3, 6/4 il punteggio finale.

Domani 8 settembre, attenzioni puntate sul derby tutto italiano valido per il secondo turno del torneo. In serata (non prima delle ore 20) sul campo centrale del circolo barese, si affronteranno l’esperta Sara Errani ed Elisabetta Cocciaretto, testa di serie n. 5 del seeding.