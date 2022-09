US Open: Berrettini soffre cinque set contro Davidovich-Fokina ma vola ai quarti (Video)

Matteo Berrettini sull’ottovolante, vince ma non convince. L’azzurro soffre, trova ritmo con servizio e diritto, rimonta, cala e poi va ancora avanti in un convulso quinto set contro Alejandro Davidovich Fokina, finendo per vincere col punteggio di 3-6 7-6 6-3 4-6 6-2. Un successo che gli apre le porte dei quarti di finale agli US Open. L’azzurro, ancora lontano dalla sua miglior condizione, ha dato segnali incoraggianti dal tiebreak del secondo set. Lo spagnolo era partito molto bene, giocando un tennis con poca tattica ma tirando forte e mettendo a nudo una mobilità non al meglio del romano e i suoi soliti problemi alla risposta, soprattutto di rovescio quando non può allungare le braccia per colpire in anticipo. Dopo aver ceduto il primo set, a metà del secondo parziale Matteo pareva scoraggiato, le telecamere di US Open hanno indugiato sul suo volto quando ha urlato al suo angolo “ma che cosa posso fare?”, segnale inequivocabile di un momento a dir poco delicato. Per fortuna ha tenuto col servizio, anche senza il suo miglior ritmo, e quindi è riuscito a vincere il tiebreak del secondo set, trovando un paio di diritti da sinistra di quelli “doc”, pesantissimi e imprendibili. Lì qualcosa è scattato, si è liberato prendendo il miglior ritmo col servizio e anche più sciolto nei movimenti da dietro. Ha trovato finalmente più velocità nel primo passo verso la palla, decisivo per entrare a tutta col suo diritto. Lo spagnolo invece è calato nella intensità, facendo alcune scelte tattiche sbagliate (del resto è più un vero colpitore che uno capace di manovrare in modo lucido) e regalando alcuni punti importanti all’azzurro, pronto a capitalizzare le chance e prendersi il vantaggio. Quando ormai il match pareva indirizzato dalla parte dell’italiano, nel quarto set un brutto turno di battuta di Matteo rimette tutto in discussione, con l’azzurro incapace (come nel primo set) di arrivare alla palla per riaprire il parziale. Nel quinto set ci sono tre break di fila, Berrettini si porta avanti e approfitta poi (già avanti 4-2) di un problema al ginocchio del rivale. Una vittoria “sporca”, più di testa e di cattiveria che di tennis. Segnale quindi incoraggiante da un lato, ma non troppo da quello tecnico. Incerto in risposta, spesso poco efficace anche col diritto (troppi errori), ha stentato a prendere il miglior ritmo col servizio. Però ha vinto, ha sofferto, si è confermato un campione portando a casa un match difficile in una giornata tutt’altro che buona.

Una vittoria importante, perché gli apre le porte dei quarti di finale, dove aspetta Casper Ruud ma anche perché seppur non al meglio si sono visti finalmente sprazzi del campione potente e imprendibile che abbiamo ammirato più volte negli Slam. Il fatto che l’azzurro sia già tra i migliori otto del torneo nonostante sia lontano dalla sua miglior forma è l’ennesima conferma di quanto sia diventato forte nei tornei che contano.

Nel primo set Berrettini parte male, cede il turno di servizio al suo primo game di battuta alla quarta palla break. Uno svantaggio che non riesce al colmare, non arrivando nemmeno a palla break in tutto il parziale.

Nel secondo set è incerto col diritto Matteo, lento nel cercare la palla, poco incisivo con la prima. Va sotto di un break per 3-2 ADF, e la situazione sembra mettersi molto male. Per fortuna riesce a strappare un immediato contro break, quindi il set avanza fino al tiebreak, dove l’azzurro riesce a trovare un paio di “mazzate” col diritto delle sue, che tramortiscono lo spagnolo fino al 7-2 che impatta il conto dei set.

Forte del parziale vinto, Berrettini è finalmente più sciolto, la prima palla di servizio continua, e anche in risposta è più incisivo, mentre lo spagnolo ha accusato il colpo. Strappa il break immediatamente Matteo, un vantaggio che difende piuttosto agevolmente nei propri turni di servizio, nei quali non concede alcuna chance di rientrare a Davidovich-Fokina, per il 6-3 conclusivo (con un altro break proprio nel nono gioco).

Avanti 2 set a 1, Berrettini incappa in un brutto turno di servizio nel terzo gioco, alla quarta chance lo spagnolo strappa il servizio all’azzurro, tornato più vivace fisicamente e aizzato anche dal pubblico che chiede sempre più partita e lotta in campo. Alejandro ritrova la miglior spinta, mentre Matteo torna titubante in risposta e meno veloce da fondo campo. Non riesce a trovare la palla per riaprire il set l’azzurro, ADF vince il quarto set 6-4, il match va al quinto.

Il quinto set si apre con tanta tensione e incertezze da parte di entrambi i giocatori, che commettono più errori che colpi vincenti. Lo spagnolo gioca un pessimo turno di servizio nel secondo game, regala letteralmente il turno di battuta a Berrettini, troppa fretta nello spingere a tutta, come col paraocchi. Matteo però, avanti 2-0 e servizio, lo “imita” giocando proprio un brutto game, lento e falloso, e restituisce il break. Arriva il terzo break di fila, ancora avanti il romano sfruttando altre incertezze dell’iberico e trovando un paio di accelerazioni buone. Sul 4-2, Alejandro cade malamente a terra dopo una torsione anomala del ginocchio, arriva il trainer col ghiaccio, ma il ginocchio pare assai dolorante. Resta in campo lo spagnolo, ma sotto in break e menomato non riesce a riaprire la partita. Berrettini vince, ma non convince. Resta una vittoria importante, perché vincere giocando non al meglio è sempre un forte, fortissimo segnale di qualità. Ma per sognare in grande, questo tennis non basta.

Slam Us Open A. Davidovich Fokina A. Davidovich Fokina 6 6 3 6 2 M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 3 7 6 4 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 2-6 A. Davidovich Fokina 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 2-5 → 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 1-2 → 1-3 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 0-1 → 0-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 5-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 3-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-2 → 1-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 A-40 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 0-1 → 0-2 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 2-5* 2-6* ace 6-6 → 6-7 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Berrettini 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 df 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 1-1 → 1-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Davidovich Fokina 0-15 15-30 30-30 40-30 5-3 → 6-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 5-2 → 5-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-2 → 5-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-0 → 3-1 A. Davidovich Fokina 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 2-0 → 3-0 M. Berrettini 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

4 ACES 186 DOUBLE FAULTS 397/146 (66%) FIRST SERVE % IN 73/135 (54%)67/97 (69%) WIN % ON 1ST SERVE 61/73 (84%)26/49 (53%) WIN % ON 2ND SERVE 34/62 (55%)16/26 (62%) NET POINTS WON 20/35 (57%)4/13 (31%) BREAK POINTS WON 6/10 (60%)40/135 (30%) RECEIVING POINTS WON 53/146 (36%)28 WINNERS 4947 UNFORCED ERRORS 47133 TOTAL POINTS WON 14813750.0 ft DISTANCE COVERED 13036.2 ft48.9 ft DISTANCE COVERED/PT. 46.4 ft