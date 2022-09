US Open: Berrettini supera Murray in 4 set, è negli ottavi

Matteo Berrettini non incanta e lascia un set per strada perdendo un tiebreak, ma vince e si qualifica per gli ottavi di finale di US Open. Il finalista di Wimbledon 2021 ha battuto l’ex n.1 al mondo Andy Murray per 6-4 6-4 6-7 6-3, avanzando al quarto turno dove trova Alejandro Davidovich Fokina classe 1999 e n.39 ATP.

Berrettini ha concluso il match con 18 ace, e ha giocato una discreta partita in spinta col diritto, con quale ha mandato il crisi la difesa di Murray, non più al livello dei suoi tempi migliori dopo l’operazione all’anca. Però ha commesso alcuni errori di troppo e nel terzo set non ha sfruttato molte chance per l’allungo definitivo, finendo per perdere malamente il parziale con un brutto tiebreak. Un Matteo ancora lontano dalla migliore condizione, ma più vivace fisicamente rispetto ai primi match del torneo e soprattutto alle brutte prestazioni degli eventi sul cemento nordamericano precedenti allo Slam di NYC.

Nel primo set è bastato un break, strappato nel settimo gioco, dopo essersi salvato da un complicatissimo sesto gioco, nel quale ha commesso tre doppi falli e salvato una palla break.

Il secondo set, dopo break e contro break immediato, si decide al rush finale, con lo scozzese che incappa in brutto turno di servizio, crollando 0-40 e cedendo il break decisivo alla seconda chance, con Matteo che chiude ancora per 6-4.

Il terzo set, nonostante sette palle break complessive, avanza in equilibrio fino al tiebreak, nel quale Berrettini vince il primo punto in risposta ma poi sparacchia malamente due diritti, cedendo di schianto alle rincorse dello scozzese.

Anche nel quarto set ci sono due break all’avvio, uno per parte, quindi si avanza fino al 4-3 Berrettini. Murray è sotto pressione al servizio, sbaglia sotto il forcing di Matteo e concede il break che chiude l’incontro a favore dell’azzurro.

Slam Us Open A. Murray A. Murray 4 4 7 3 M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 6 6 6 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 40-15 1-2 → 2-2 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Murray 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-6 Tiebreak 0-1* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6-6 → 7-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 A. Murray 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 5-5 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-3 → 4-4 A. Murray 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 3-2 → 3-3 A. Murray 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 A. Murray 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 4-6 A. Murray 0-15 0-30 0-40 15-40 ace df 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 A. Murray 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 1-1 → 2-1 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 A. Murray 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 3-4 → 3-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 3-3 → 3-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 df A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 df A-40 ace 3-2 → 3-3 A. Murray 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Murray 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Murray 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

A. Murray – M. Berrettini4 ACES 185 DOUBLE FAULTS 165/122 (53%) FIRST SERVE % IN 90/131 (69%)44/65 (68%) WIN % ON 1ST SERVE 67/90 (74%)31/57 (54%) WIN % ON 2ND SERVE 21/41 (51%)20/37 (54%) NET POINTS WON 31/48 (65%)2/4 (50%) BREAK POINTS WON 5/15 (33%)43/131 (33%) RECEIVING POINTS WON 47/122 (39%)24 WINNERS 5543 UNFORCED ERRORS 51118 TOTAL POINTS WON13515326.2 ft DISTANCE COVERED 14493.1 ft60.6 ft DISTANCE COVERED/PT. 57.3 ft