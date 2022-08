Us Open: Nadal perde un set ma rimane imbattuto nei Grandi Slam quest’anno. Ora la sfida con Fognini (Video)

Rafael Nadal, campione di 22 titoli del Grande Slam e per molti il principale favorito per raggiungere il 23° agli US Open, ha iniziato con una vittoria l’edizione di quest’anno dell’ultimo Grande Slam della stagione e si è qualificato per il secondo turno. Lo spagnolo continua a non sapere cosa significhi perdere nei Major in questa stagione: ora è a 20 vittorie e 0 sconfitte, visto che è stato eliminato nelle semifinali di Wimbledon senza entrare in campo contro Nick Kyrgios.

In un incontro di primo turno forse più complicato del previsto, Nadal ha perso ancora un set prima di battere la wild card australiana Rinky Hijikata, 198° ATP e proveniente dal circuito universitario statunitense, per 4-6, 6-2, 6-3, 6-3 in un duello durato più di tre ore. Rafa non ha mai perso al primo turno degli US Open in 16 partecipazioni.

Al secondo turno, Nadal incontrerà una vecchia conoscenza che di solito gli crea problemi: il nostro Fabio Fognini, che nonostante sia sceso al 60° posto della classifica ATP ha battuto lo spagnolo quattro volte in 17 incontri. Il più emblematico di tutti è stato proprio agli US Open del 2015, quando Fognini è diventato il primo tennista della storia a battere Nadal in un Grande Slam dopo aver perso i primi due set.

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

R. Hijikata vs R. Nadal



Slam Us Open R. Hijikata R. Hijikata 6 2 3 3 R. Nadal [2] R. Nadal [2] 4 6 6 6 Vincitore: Nadal Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 3-5 → 3-6 R. Nadal 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 3-6 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-5 → 3-5 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 R. Hijikata 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-3 → 1-4 R. Hijikata 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 1-3 R. Nadal 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 R. Hijikata 15-15 15-30 30-30 30-40 2-5 → 2-6 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 R. Hijikata 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 R. Nadal 15-0 40-0 0-2 → 0-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 R. Hijikata 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-3 → 5-4 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-3 → 5-3 R. Nadal 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 4-3 R. Hijikata 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 R. Nadal 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 R. Hijikata 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 R. Nadal 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 R. Hijikata 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 R. Nadal 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

7 ACES 94 DOUBLE FAULTS 270/114 (61%) FIRST SERVE % IN 57/100 (57%)46/70 (66%) WIN % ON 1ST SERVE 44/57 (77%)21/44 (48%) WIN % ON 2ND SERVE 28/43 (65%)20/32 (63%) NET POINTS WON 18/26 (69%)1/4 (25%) BREAK POINTS WON 5/10 (50%)28/100 (28%) RECEIVING POINTS WON 47/114 (41%)27 WINNERS 4333 UNFORCED ERRORS 2295 TOTAL POINTS WON 11910466.8 ft DISTANCE COVERED 10866.2 ft48.9 ft DISTANCE COVERED/PT. 50.8 ft