Serena fa marcia indietro sul ritiro?

“Questo sarà il tuo ultimo torneo?”

“Beh, sono stata piuttosto vaga al riguardo, giusto? (ride). Ho intenzione di restare vaga perché non si sa mai”.

Con questa risposta nella press conference di ieri notte, Serena Williams lascia aperta la porta ad un possibile futuro nel mondo del tennis come giocatrice, dopo aver di fatto annunciato il suo ritiro nella intervista rilasciata qualche settimana fa al magazine Vogue. Poi si spiega meglio, e pur non confermando che dopo US Open lascerà l’attività Pro, spiega meglio il suo pensiero, restando pur sempre nel campo delle ipotesi.

Continua Serena: “Ritiro? Preferisco la parola “evoluzione” perché mi sento come se fossi in una fase della mia vita in cui non mi sto necessariamente ritirando, mi sto solo evolvendo dal tennis. Mi sento diversa. Penso che sia stato davvero emozionante a Toronto e Cincinnati. È stato molto difficile. Non sto dicendo che non sia difficile ora. È ancora estremamente difficile perché amo assolutamente essere là fuori. Più tornei gioco, più sento di continuare ad appartenere a questo sport. È una sensazione difficile da spiegare, e sapendo che più giochi e più puoi brillare. Ma è tempo per me di evolvere. Penso che sia importante perché ci sono così tante altre cose che voglio fare”.

Le chiedono se con “evolvere” intende restare nel tennis ma con un ruolo diverso. La risposta di Serena: “Si, credo di si. Amo lo sport e mi sento parte di questo sport, mi ha dato tanto. Mi ha dato una base che non avrei mai nemmeno pensato di avere, tutto grazie al tennis. Non mi vedo in futuro senza una parte nel tennis. Non so come farò a far parte del tennis in questo momento, non ne ho idea, ma mi sento come se fossimo andati troppo avanti insieme per non aver più nulla a che fare con tutto questo”.

Manager? Allenatore? Magari una sua accademia? Chissà. Serena sta vivendo questo US Open con intense emozioni, cercando di giocare il più possibile e con la voglia di non staccare da quest’ambiente che le ha regalato fama, record storici e molto denaro.