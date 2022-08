US Open: I risultati con il dettaglio del Day 1. Fuori Bautista Agut. Si ritira Wawrinka. Bene Medvedev e Murray. Fuori la Halep

È senza dubbio la principale sorpresa della prima giornata degli US Open: Simona Halep, numero sette del mondo e una delle principali favorite per il titolo a New York – era in striscia di vittorie da sette partite, tra cui un titolo al WTA 1000 di Toronto, in Canada, poco più di quindici giorni fa – è stata eliminata al primo turno degli US Open in modo del tutto sorprendente.

Nonostante questo sia il suo peggior Grande Slam (l’unico in cui non ha mai raggiunto la finale), la Halep è arrivata in gran forma e con enormi aspettative, ma è caduta con un tonfo contro la giovane qualificata ucraina Daria Snigur, 20 anni, 124esima WTA con il risultato di 6-2, 0-6, 6-4, in un match in cui la rumena non si è mai adattata al gioco della talentuosa rivale.

In quello che era stato un buon inizio di giornata per i nomi più importanti del circuito femminile, Maria Sakkarri (3° WTA), Coco Gauff (12°) e Caroline Garcia (17°) sono andate tutte avanti. La greca ha perso un set – 6-4, 3-6, 6-0 – contro la tedesca Tatjana Maria (85esima e che l’aveva battuta a Wimbledon), ma le altre due hanno vinto in due set: Gauff contro la francese Leolia Jeanjean (149esima) per 6-2, 6-3, e Garcia contro la russa Kamila Rakhimova (90esima), 6-3, 6-3.

Stan Wawrinka al primo turno degli US Open si è dovuto ritirare dall’incontro che lo vedeva opposto a Corentin Moutet (112) per un problema fisico. Iniziata subito male per il rossocrociato, che ha subito due break nella prima frazione persa poi per 6-4, il 37enne sembrava aver trovato nuova linfa nel secondo set. Avanti nel tie-break e con un set point, il nativo di Losanna non è riuscito a cogliere la sua occasione, concedendo così anche la seconda frazione al francese per 7-6 (9/7), al termine della quale ha poi deciso di abbandonare il match.

Deve salutare New York anche Roberto Bautista Agut (18) che è stato battuto dall’americano J.J. Wolf (87) con un triplo 6-4. Ottimo esordio invece per Andy Murray (51) che è riuscito ad imporsi agevolmente su Francisco Cerundolo (27) con i parziali di 7-5 6-3 6-3. Tutto facile anche per Daniil Medvedev (1) e Matteo Berrettini (14) che hanno superato in tre set rispettivamente Stefan Kozolov (111) e Nicolas Jarry (123).

Us Open – 1° Turno – Hard

Slam Us Open D. Medvedev [1] D. Medvedev [1] 6 6 6 S. Kozlov S. Kozlov 2 4 0 Vincitore: D. Medvedev Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 D. Medvedev 0-15 15-15 30-15 40-15 5-0 → 6-0 S. Kozlov 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 40-15 3-0 → 4-0 S. Kozlov 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 S. Kozlov 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 S. Kozlov 0-15 0-30 df 0-40 4-4 → 5-4 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 S. Kozlov 0-15 0-30 15-30 15-40 3-3 → 4-3 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 D. Medvedev 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Kozlov 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 D. Medvedev 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Kozlov 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 D. Medvedev 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 S. Kozlov 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 4-2 → 5-2 D. Medvedev 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 3-2 → 4-2 S. Kozlov 0-15 df 0-30 0-40 2-2 → 3-2 D. Medvedev 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 S. Kozlov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-1 → 2-1 D. Medvedev 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 S. Kozlov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 0-0 → 0-1

D. Medvedev vs S. Kozlov

L. Jeanjean vs C. Gauff



Slam Us Open L. Jeanjean L. Jeanjean 2 3 C. Gauff [12] C. Gauff [12] 6 6 Vincitore: C. Gauff Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 L. Jeanjean 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 3-6 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 df 2-3 → 2-4 L. Jeanjean 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 C. Gauff 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 1-2 → 1-3 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 C. Gauff 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Gauff 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 2-5 → 2-6 L. Jeanjean 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 2-5 C. Gauff 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-4 → 1-5 L. Jeanjean 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 40-A df 1-3 → 1-4 C. Gauff 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 L. Jeanjean 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-1 → 1-2 C. Gauff 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 L. Jeanjean 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

Arthur Ashe Stadium – Ore: 01:00

D. Kovinic vs S. Williams



Slam Us Open D. Kovinic • D. Kovinic 0 0 S. Williams S. Williams 0 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 D. Kovinic 0-0

N. Kyrgios vs T. Kokkinakis



Il match deve ancora iniziare

Louis Armstrong Stadium – Ore: 17:00

F. Cerundolo vs A. Murray



Slam Us Open F. Cerundolo [24] F. Cerundolo [24] 5 3 3 A. Murray A. Murray 7 6 6 Vincitore: A. Murray Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 F. Cerundolo 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Murray 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 2-5 → 3-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Murray 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-4 → 1-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 1-2 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 0-1 → 0-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Murray 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 F. Cerundolo 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 A. Murray 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 0-5 → 1-5 A. Murray 15-0 30-0 ace 30-15 df 40-15 0-4 → 0-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 A. Murray 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Cerundolo 0-15 0-30 df 0-40 15-40 0-1 → 0-2 A. Murray 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Cerundolo 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 5-6 → 5-7 A. Murray 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 5-5 → 5-6 F. Cerundolo 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 A. Murray 15-0 ace 15-15 df 15-30 15-40 3-5 → 4-5 F. Cerundolo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-5 → 3-5 A. Murray 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 F. Cerundolo 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-3 → 1-4 F. Cerundolo 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 A. Murray 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 F. Cerundolo 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-0 → 1-1 A. Murray 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 1-0

S. Halep vs D. Snigur



Slam Us Open S. Halep [7] S. Halep [7] 2 6 4 D. Snigur D. Snigur 6 0 6 Vincitore: D. Snigur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 D. Snigur 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Halep 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 D. Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 3-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 1-5 → 2-5 D. Snigur 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-4 → 1-5 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 D. Snigur 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 D. Snigur 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 0-2 S. Halep 15-0 15-15 15-30 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 D. Snigur 15-0 15-15 df 15-30 15-40 df 5-0 → 6-0 S. Halep 15-0 30-0 40-0 4-0 → 5-0 D. Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 3-0 → 4-0 S. Halep 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 S. Halep 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Halep 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-5 → 2-5 D. Snigur 15-0 30-0 40-0 40-15 1-4 → 1-5 S. Halep 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 D. Snigur 15-0 15-15 15-30 15-40 0-3 → 1-3 S. Halep 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 D. Snigur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 S. Halep 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

M. Keys vs D. Yastremska



Slam Us Open M. Keys [20] M. Keys [20] 7 6 D. Yastremska D. Yastremska 6 3 Vincitore: M. Keys Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Keys 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 40-30 5-3 → 6-3 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 4-3 → 5-3 M. Keys 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-2 → 4-3 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-2 → 4-2 M. Keys 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 3-2 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 M. Keys 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 D. Yastremska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Keys 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 2-1* 3*-2 4*-2 5-2* 6-2* 6*-3 6-6 → 7-6 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 D. Yastremska 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 D. Yastremska 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 M. Keys 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 3-4 → 4-4 D. Yastremska 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-4 → 3-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 1-4 → 2-4 D. Yastremska 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 1-3 → 1-4 M. Keys 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-2 → 1-3 D. Yastremska 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Keys 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Yastremska 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

Louis Armstrong Stadium – Ore: 01:00

S. Tsitsipas vs D. Galan



Slam Us Open S. Tsitsipas [4] S. Tsitsipas [4] 0 0 0 D. Galan • D. Galan 0 6 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Galan 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 S. Tsitsipas 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-5 → 0-6 D. Galan 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 S. Tsitsipas 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-3 → 0-4 D. Galan 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 S. Tsitsipas 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 D. Galan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

L. Fernandez vs O. Dodin



Il match deve ancora iniziare

Grandstand – Ore: 17:00

T. Maria vs M. Sakkari



Slam Us Open T. Maria T. Maria 4 6 0 M. Sakkari [3] M. Sakkari [3] 6 3 6 Vincitore: M. Sakkari Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 0-6 T. Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 M. Sakkari 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 0-4 → 0-5 T. Maria 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 T. Maria 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 M. Sakkari 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Maria 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 M. Sakkari 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 5-2 → 5-3 T. Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 M. Sakkari 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 T. Maria 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Sakkari 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-0 → 3-1 T. Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-0 → 3-0 M. Sakkari 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 T. Maria 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-5 → 4-6 T. Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df df 4-4 → 4-5 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 T. Maria 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 4-3 M. Sakkari 15-0 15-15 30-15 40-15 ace ace 4-1 → 4-2 T. Maria 15-0 ace 15-15 df 30-15 40-15 3-1 → 4-1 M. Sakkari 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 T. Maria 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-0 → 3-0 M. Sakkari 0-15 0-30 0-40 df 1-0 → 2-0 T. Maria 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

H. Tan vs B. Andreescu



Slam Us Open H. Tan H. Tan 0 6 1 B. Andreescu B. Andreescu 6 3 6 Vincitore: B. Andreescu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-5 → 1-6 H. Tan 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-4 → 1-5 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 H. Tan 15-0 15-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 0-2 → 0-3 H. Tan 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 0-1 → 0-2 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 H. Tan 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 H. Tan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 5-2 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 4-1 → 4-2 H. Tan 15-0 15-15 15-30 15-40 4-0 → 4-1 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 3-0 → 4-0 H. Tan 0-15 df 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 2-0 → 3-0 B. Andreescu 15-0 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 H. Tan 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 B. Andreescu 15-0 30-0 30-15 40-15 0-5 → 0-6 H. Tan 0-15 0-30 0-40 df 0-4 → 0-5 B. Andreescu 15-0 30-0 40-0 0-3 → 0-4 H. Tan 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 0-2 → 0-3 B. Andreescu 15-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 H. Tan 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

A. Ritschard vs F. Auger-Aliassime



Slam Us Open A. Ritschard A. Ritschard 3 4 6 3 F. Auger-Aliassime [6] F. Auger-Aliassime [6] 6 6 3 6 Vincitore: F. Auger-Aliassime Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 40-15 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-5 → 2-5 A. Ritschard 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 A. Ritschard 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Ritschard 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 6-3 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 5-2 → 5-3 A. Ritschard 15-0 30-0 ace 40-0 4-2 → 5-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 4-1 → 4-2 A. Ritschard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-1 → 4-1 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df 40-A df 2-1 → 3-1 A. Ritschard 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Auger-Aliassime 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 4-5 → 4-6 A. Ritschard 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-5 → 4-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Ritschard 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-3 → 3-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Auger-Aliassime 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Ritschard 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 A. Ritschard 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-5 → 3-6 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 2-5 A. Ritschard 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Ritschard 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 0-3 → 1-3 F. Auger-Aliassime 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A df 40-40 df ace A-40 0-2 → 0-3 A. Ritschard 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 F. Auger-Aliassime 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1

T. Fritz vs B. Holt



Slam Us Open T. Fritz [10] T. Fritz [10] A 5 B. Holt • B. Holt 40 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 B. Holt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 5-5 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. Holt 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 3-5 → 4-5 T. Fritz 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df ace 2-5 → 3-5 B. Holt 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 T. Fritz 15-0 30-0 40-0 ace 1-4 → 2-4 B. Holt 15-0 30-0 40-0 ace 1-3 → 1-4 T. Fritz 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-2 → 1-3 B. Holt 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 1-2 T. Fritz 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. Holt 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 17 – Ore: 17:00

K. Rakhimova vs C. Garcia



Slam Us Open K. Rakhimova K. Rakhimova 2 4 C. Garcia [17] C. Garcia [17] 6 6 Vincitore: C. Garcia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 K. Rakhimova 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 df A-40 3-5 → 4-5 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 3-4 → 3-5 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Garcia 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 K. Rakhimova 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Garcia 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 K. Rakhimova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 C. Garcia 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-5 → 2-6 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-5 → 2-5 C. Garcia 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 df 1-4 → 1-5 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-4 → 1-4 C. Garcia 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 K. Rakhimova 0-15 0-30 0-40 15-40 0-2 → 0-3 C. Garcia 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 K. Rakhimova 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1

N. Jarry vs M. Berrettini



Slam Us Open N. Jarry N. Jarry 2 3 3 M. Berrettini [13] M. Berrettini [13] 6 6 6 Vincitore: M. Berrettini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-5 → 3-6 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-4 → 2-5 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 1-4 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-1 → 1-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 0-1 → 1-1 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Jarry 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A df 3-5 → 3-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 3-4 → 3-5 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 2-4 → 3-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-3 → 2-4 N. Jarry 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 N. Jarry 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 2-5 → 2-6 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 2-4 → 2-5 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace ace 2-3 → 2-4 N. Jarry 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 N. Jarry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 M. Berrettini 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 0-2 N. Jarry 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1

P. Carreno Busta vs D. Thiem



Slam Us Open P. Carreno Busta [12] P. Carreno Busta [12] 7 6 5 6 D. Thiem D. Thiem 5 1 7 3 Vincitore: P. Carreno Busta Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 D. Thiem 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-3 → 6-3 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 4-3 → 5-3 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 4-2 → 4-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-2 → 4-2 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 40-40 40-A df 2-2 → 3-2 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 5-7 P. Carreno Busta 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 5-6 → 5-7 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 3-5 → 4-5 P. Carreno Busta 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 D. Thiem 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-4 → 2-5 P. Carreno Busta 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 2-3 → 2-4 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 15-40 1-3 → 2-3 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 0-1 → 0-2 D. Thiem 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-1 → 6-1 D. Thiem 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-0 → 5-1 P. Carreno Busta 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 df 40-30 ace 4-0 → 5-0 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-0 → 4-0 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 D. Thiem 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-0 → 2-0 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Thiem 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 40-40 df 40-A 6-5 → 7-5 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 6-5 D. Thiem 0-15 df 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 P. Carreno Busta 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 5-4 D. Thiem 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 3-4 → 4-4 P. Carreno Busta 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 2-4 → 3-4 D. Thiem 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 P. Carreno Busta 15-0 30-0 30-15 40-15 1-3 → 2-3 D. Thiem 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 ace 1-2 → 1-3 P. Carreno Busta 15-0 30-0 40-0 0-2 → 1-2 D. Thiem 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 0-1 → 0-2 P. Carreno Busta 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

J. Cristian vs A. Kontaveit



Slam Us Open J. Cristian J. Cristian 15 3 A. Kontaveit [2] • A. Kontaveit [2] 15 5 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Kontaveit 15-0 15-15 3-5 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 df 3-4 → 3-5 A. Kontaveit 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 J. Cristian 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 3-3 A. Kontaveit 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 1-3 → 2-3 J. Cristian 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 A. Kontaveit 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 1-1 → 1-2 J. Cristian 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-1 → 1-1 A. Kontaveit 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 5 – Ore: 17:00

J. Wolf vs R. Bautista Agut



Slam Us Open J. Wolf J. Wolf 6 6 6 R. Bautista Agut [16] R. Bautista Agut [16] 4 4 4 Vincitore: J. Wolf Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace ace 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-2 → 4-3 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 3-1 → 3-2 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 3-1 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 df 40-A df 1-1 → 2-1 J. Wolf 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 15-15 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Wolf 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 R. Bautista Agut 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-3 → 3-4 J. Wolf 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-2 → 2-3 J. Wolf 15-0 ace 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 J. Wolf 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 6-4 R. Bautista Agut 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Wolf 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 R. Bautista Agut 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-2 → 4-3 J. Wolf 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 R. Bautista Agut 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Wolf 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-2 → 2-2 R. Bautista Agut 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 J. Wolf 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 0-1 → 1-1 R. Bautista Agut 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

S. Wawrinka vs C. Moutet



Slam Us Open S. Wawrinka S. Wawrinka 0 4 6 0 C. Moutet • C. Moutet 0 6 7 0 Vincitore: C. Moutet per ritiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 C. Moutet 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 2-3* 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 5-5* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 6-6 → 6-7 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 S. Wawrinka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-5 → 6-5 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-4 → 5-5 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 5-4 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 4-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 C. Moutet 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Wawrinka 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 C. Moutet 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-5 → 4-6 S. Wawrinka 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 3-5 → 4-5 C. Moutet 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-5 → 3-5 S. Wawrinka 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 2-4 → 2-5 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 S. Wawrinka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 2-2 → 2-3 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Wawrinka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 C. Moutet 15-0 30-0 40-0 40-15 1-0 → 1-1 S. Wawrinka 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0

O. Jabeur vs M. Brengle



Slam Us Open O. Jabeur [5] O. Jabeur [5] 7 6 M. Brengle M. Brengle 5 2 Vincitore: O. Jabeur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 6-2 M. Brengle 15-0 15-15 15-30 15-40 4-2 → 5-2 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-2 → 4-2 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 15-40 2-2 → 3-2 O. Jabeur 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 M. Brengle 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-0 → 1-1 M. Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 O. Jabeur 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 6-5 → 7-5 M. Brengle 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df df 5-5 → 6-5 O. Jabeur 0-15 df 0-30 0-40 5-4 → 5-5 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 O. Jabeur 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 M. Brengle 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 O. Jabeur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-2 → 3-3 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-1 → 3-2 O. Jabeur 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-1 → 3-1 M. Brengle 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 O. Jabeur 0-15 0-30 0-40 15-40 1-0 → 1-1 M. Brengle 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0

A. Rus vs S. Rogers



Slam Us Open A. Rus A. Rus 15 6 3 0 S. Rogers [31] • S. Rogers [31] 15 3 6 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 S. Rogers 15-0 15-15 0-1 A. Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 A. Rus 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-3 → 3-4 A. Rus 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 S. Rogers 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Rus 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-2 → 2-2 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Rus 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Rogers 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 A. Rus 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Rogers 0-15 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 A. Rus 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Rogers 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-1 → 4-2 A. Rus 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 S. Rogers 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 A. Rus 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-1 → 2-1 S. Rogers 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Rus 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

Court 10 – Ore: 17:00

Y. Nishioka vs A. Davidovich Fokina



Slam Us Open Y. Nishioka Y. Nishioka 3 5 3 A. Davidovich Fokina A. Davidovich Fokina 6 7 6 Vincitore: A. Davidovich Fokina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-5 → 3-6 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 3-2 → 3-3 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 1-1 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 A. Davidovich Fokina 15-0 40-0 ace ace 5-6 → 5-7 Y. Nishioka 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 5-6 A. Davidovich Fokina 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Y. Nishioka 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-4 → 5-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-4 → 4-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 2-4 → 3-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 0-40 1-4 → 2-4 Y. Nishioka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-3 → 1-4 A. Davidovich Fokina 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 0-3 → 1-3 Y. Nishioka 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 Y. Nishioka 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 A. Davidovich Fokina 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 3-6 Y. Nishioka 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 A. Davidovich Fokina 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 3-3 → 3-4 Y. Nishioka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-2 → 2-3 Y. Nishioka 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 Y. Nishioka 0-15 0-30 0-40 1-0 → 1-1 A. Davidovich Fokina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 30-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A df df 0-0 → 1-0

B. Shelton vs N. Borges



Slam Us Open B. Shelton B. Shelton 6 6 6 7 3 N. Borges N. Borges 7 3 7 6 6 Vincitore: N. Borges Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 3-6 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-5 → 3-6 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-5 → 3-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 2-4 → 2-5 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 2*-1 2*-2 3-2* 4-2* 4*-3 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 6-5 → 6-6 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 N. Borges 15-0 30-0 30-15 40-15 4-3 → 4-4 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 1*-1 1-2* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 5-6 B. Shelton 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-4 → 4-4 N. Borges 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 3-4 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-4 → 2-4 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 B. Shelton 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 N. Borges 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 1-2 B. Shelton 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 B. Shelton 0-15 15-15 15-30 df 30-30 ace 40-30 ace 5-3 → 6-3 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 40-40 40-A 4-3 → 5-3 B. Shelton 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 4-3 N. Borges 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 N. Borges 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 B. Shelton 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 N. Borges 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 B. Shelton 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 2*-4 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 6-5* ace 6-6* 6*-7 df 6-6 → 6-7 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 5-6 → 6-6 N. Borges 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 4-5 → 5-5 N. Borges 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 4-5 B. Shelton 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 B. Shelton 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 3-3 N. Borges 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 2-2 → 2-3 B. Shelton 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 N. Borges 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 B. Shelton 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 N. Borges 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

F. Contreras Gomez vs B. Krejcikova



Slam Us Open F. Contreras Gomez F. Contreras Gomez 0 4 B. Krejcikova [23] B. Krejcikova [23] 6 6 Vincitore: B. Krejcikova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 F. Contreras Gomez 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-5 → 4-5 F. Contreras Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 F. Contreras Gomez 15-0 30-0 30-15 40-15 1-4 → 2-4 B. Krejcikova 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 F. Contreras Gomez 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 15-40 0-2 → 1-2 F. Contreras Gomez 0-15 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 0-6 F. Contreras Gomez 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-5 → 0-6 B. Krejcikova 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-4 → 0-5 F. Contreras Gomez 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 0-3 → 0-4 B. Krejcikova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 F. Contreras Gomez 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 B. Krejcikova 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

V. Kuzmova vs S. Sorribes Tormo



Il match deve ancora iniziare

Court 13 – Ore: 17:00

A. Li vs M. Osorio Serrano



Slam Us Open A. Li A. Li 6 3 1 C. Osorio C. Osorio 1 6 6 Vincitore: C. Osorio Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 A. Li 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-5 → 1-6 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-4 → 1-5 A. Li 15-0 30-0 30-15 30-30 df 30-40 1-3 → 1-4 C. Osorio 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Li 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 C. Osorio 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 0-1 → 0-2 A. Li 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 3-5 → 3-6 A. Li 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 C. Osorio 0-15 0-30 15-30 15-40 2-4 → 3-4 A. Li 0-15 0-30 0-40 15-40 2-3 → 2-4 C. Osorio 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 A. Li 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 C. Osorio 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-2 → 1-2 A. Li 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 C. Osorio 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Li 40-15 40-30 5-1 → 6-1

Y. Wu vs N. Basilashvili



Slam Us Open Y. Wu Y. Wu 6 6 6 N. Basilashvili [31] N. Basilashvili [31] 3 4 0 Vincitore: Y. Wu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-0 Y. Wu 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-0 → 6-0 N. Basilashvili 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A df 4-0 → 5-0 Y. Wu 15-0 15-15 30-15 40-15 3-0 → 4-0 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-4 → 6-4 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-3 → 5-4 Y. Wu 15-0 ace 30-0 40-0 4-3 → 5-3 N. Basilashvili 0-15 0-30 0-40 3-3 → 4-3 Y. Wu 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-3 → 3-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-2 → 2-3 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 Y. Wu 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 N. Basilashvili 15-0 30-0 40-0 5-2 → 5-3 Y. Wu 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 5-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 4-2 Y. Wu 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 N. Basilashvili 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 Y. Wu 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 2-1 N. Basilashvili 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 Y. Wu 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

K. Khachanov vs D. Kudla



Slam Us Open K. Khachanov [27] K. Khachanov [27] 3 6 6 6 D. Kudla D. Kudla 6 1 2 2 Vincitore: K. Khachanov Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-2 K. Khachanov 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 5-2 → 6-2 D. Kudla 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 5-1 → 5-2 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 D. Kudla 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 ace 4-0 → 4-1 K. Khachanov 15-0 30-0 30-15 40-15 3-0 → 4-0 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 2-0 → 3-0 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 ace 40-0 1-0 → 2-0 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 40-15 df 5-2 → 6-2 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace 4-1 → 5-1 D. Kudla 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 K. Khachanov 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 4-0 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 2-0 → 3-0 K. Khachanov 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 df 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 D. Kudla 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-0 → 5-1 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 4-0 → 5-0 D. Kudla 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 3-0 → 4-0 K. Khachanov 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-0 → 3-0 D. Kudla 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 K. Khachanov 0-15 df 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 ace ace 2-5 → 3-5 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-4 → 2-5 K. Khachanov 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 1-4 → 2-4 D. Kudla 15-0 30-0 40-0 40-15 df 1-3 → 1-4 K. Khachanov 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 D. Kudla 15-0 ace 30-0 ace 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 0-3 K. Khachanov 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 D. Kudla 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 0-1

S. Zhang vs J. Teichmann



Slam Us Open S. Zhang S. Zhang 6 6 J. Teichmann [30] J. Teichmann [30] 4 2 Vincitore: S. Zhang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 5-2 → 6-2 J. Teichmann 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 4-2 → 5-2 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 J. Teichmann 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 3-2 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Teichmann 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 1-1 → 2-1 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. Teichmann 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 S. Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 5-4 → 6-4 J. Teichmann 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 4-4 → 5-4 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 J. Teichmann 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 3-3 → 3-4 S. Zhang 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 J. Teichmann 0-15 df 0-30 df 0-40 1-3 → 2-3 S. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-2 → 1-3 J. Teichmann 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 J. Teichmann 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-0 → 0-1

Court 4 – Ore: 17:00

S. Korda vs F. Bagnis



Slam Us Open S. Korda S. Korda 5 7 7 6 F. Bagnis F. Bagnis 7 6 5 1 Vincitore: S. Korda Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 5-1 → 6-1 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 4-1 → 5-1 F. Bagnis 15-0 30-0 ace 40-0 ace 4-0 → 4-1 S. Korda 15-0 30-0 ace 40-0 3-0 → 4-0 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 2-0 → 3-0 S. Korda 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 6-5 → 7-5 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 5-5 → 6-5 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 5-4 → 5-5 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-3 → 5-4 S. Korda 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 3-3 → 4-3 S. Korda 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 S. Korda 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 F. Bagnis 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 1-1* 2*-1 3*-1 4-1* 4-2* 5*-2 5*-3 6-3* 6-6 → 7-6 F. Bagnis 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 6-6 S. Korda 0-15 15-15 15-30 15-40 5-5 → 5-6 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 S. Korda 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Bagnis 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 S. Korda 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 F. Bagnis 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 F. Bagnis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Korda 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 5-7 S. Korda 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df 40-A 5-5 → 5-6 F. Bagnis 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 S. Korda 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 F. Bagnis 15-0 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 4-3 → 4-4 S. Korda 15-0 30-15 40-15 3-3 → 4-3 F. Bagnis 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 S. Korda 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 F. Bagnis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 S. Korda 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 F. Bagnis 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-1 → 1-1 S. Korda 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 40-40 40-A 0-0 → 0-1

B. Haddad Maia vs A. Konjuh



Slam Us Open B. Haddad Maia [15] B. Haddad Maia [15] 6 6 A. Konjuh A. Konjuh 0 0 Vincitore: B. Haddad Maia Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 B. Haddad Maia 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 ace 5-0 → 6-0 A. Konjuh 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 4-0 → 5-0 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 3-0 → 4-0 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-0 → 3-0 B. Haddad Maia 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Konjuh 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-0 B. Haddad Maia 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-0 → 6-0 A. Konjuh 0-15 df 0-30 15-30 15-40 4-0 → 5-0 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 A. Konjuh 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 2-0 → 3-0 B. Haddad Maia 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. Konjuh 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

A. Molcan vs T. Monteiro



Slam Us Open A. Molcan A. Molcan 4 6 4 1 T. Monteiro T. Monteiro 6 4 6 6 Vincitore: T. Monteiro Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-5 → 1-6 A. Molcan 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 T. Monteiro 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 4-6 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 4-5 → 4-6 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 A. Molcan 15-0 30-0 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Monteiro 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Molcan 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Molcan 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Molcan 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 2-0 T. Monteiro 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Monteiro 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Molcan 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 3-4 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 T. Monteiro 0-15 0-30 0-40 1-3 → 2-3 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 0-3 → 1-3 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 A. Molcan 0-15 0-30 15-30 15-40 0-1 → 0-2 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Molcan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 4-5 → 4-6 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Monteiro 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 A. Molcan 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 2-3 → 3-3 T. Monteiro 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 2-3 A. Molcan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. Monteiro 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Molcan 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 0-1 → 1-1 T. Monteiro 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

N. Podoroska vs A. Schmiedlova



Slam Us Open N. Podoroska N. Podoroska 0 3 A. Schmiedlova • A. Schmiedlova 15 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 A. Schmiedlova 15-0 3-3 N. Podoroska 0-15 0-30 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. Schmiedlova 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 1-3 → 2-3 N. Podoroska 15-0 30-0 40-0 40-15 0-3 → 1-3 A. Schmiedlova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-2 → 0-3 N. Podoroska 0-15 df 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 A. Schmiedlova 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 0-1

Court 6 – Ore: 17:00

Z. Zhang vs T. van Rijthoven



Slam Us Open Z. Zhang Z. Zhang 6 7 6 1 4 T. van Rijthoven T. van Rijthoven 3 6 7 6 6 Vincitore: T. van Rijthoven Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 4-6 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 4-5 → 4-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 ace 3-4 → 3-5 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 2-4 → 3-4 T. van Rijthoven 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 2-4 Z. Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A df 40-40 ace 40-A df 40-40 ace A-40 1-3 → 2-3 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-2 → 1-3 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 1-1 → 1-2 T. van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 1-6 T. van Rijthoven 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-5 → 1-6 Z. Zhang 15-0 15-15 15-30 15-40 1-4 → 1-5 T. van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-3 → 1-4 Z. Zhang 15-0 40-0 ace 40-15 ace 0-3 → 1-3 T. van Rijthoven 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 Z. Zhang 0-15 df 0-30 0-40 15-40 0-1 → 0-2 T. van Rijthoven 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 1-0* ace 2-0* df 2*-1 3*-1 4-1* ace 5-1* 5*-2 5*-3 5-4* 6-4* 6*-5 6*-6 7-6* ace 7-7* ace 8*-7 df 8*-8 8-9* df 9-9* 9*-10 6-6 → 6-7 T. van Rijthoven 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 6-5 → 6-6 Z. Zhang 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 5-4 → 5-5 Z. Zhang 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 4-4 → 5-4 T. van Rijthoven 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 4-3 → 4-4 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-3 → 4-3 T. van Rijthoven 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Zhang 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 T. van Rijthoven 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 T. van Rijthoven 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 Z. Zhang 15-0 15-15 30-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 4-3* 5-3* 5*-4 6*-4 6-6 → 7-6 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 40-40 ace A-40 5-6 → 6-6 T. van Rijthoven 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 df 40-30 5-5 → 5-6 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 4-5 → 5-5 T. van Rijthoven 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 40-15 4-4 → 4-5 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 4-3 → 4-4 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 4-2 → 4-3 Z. Zhang 30-0 ace 40-0 ace 3-2 → 4-2 T. van Rijthoven 0-15 df 0-30 15-30 15-40 df 30-40 2-2 → 3-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 1-2 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 T. van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 Z. Zhang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 T. van Rijthoven 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 30-40 4-3 → 5-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 4-3 T. van Rijthoven 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Zhang 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 T. van Rijthoven 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-1 → 2-2 Z. Zhang 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 T. van Rijthoven 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 40-30 1-0 → 1-1 Z. Zhang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 1-0

C. Giorgi vs A. Bondar



Slam Us Open C. Giorgi C. Giorgi 4 6 6 A. Bondar A. Bondar 6 3 1 Vincitore: C. Giorgi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 A. Bondar 15-0 15-15 15-30 15-40 df 5-1 → 6-1 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 4-1 → 5-1 A. Bondar 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-0 → 4-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-0 → 4-0 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 A. Bondar 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 5-3 → 6-3 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-3 → 5-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-3 → 4-3 A. Bondar 0-15 0-30 df 0-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Bondar 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-0 → 1-1 C. Giorgi 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Bondar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 4-5 → 4-6 C. Giorgi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-5 → 4-5 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-4 → 3-5 C. Giorgi 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 30-40 df df 3-3 → 3-4 A. Bondar 0-15 0-30 0-40 2-3 → 3-3 C. Giorgi 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 30-40 df df 2-2 → 2-3 A. Bondar 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 A. Bondar 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 1-0 → 1-1 C. Giorgi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

E. Ruse vs D. Saville



Slam Us Open E. Ruse E. Ruse 3 6 6 D. Saville D. Saville 6 2 4 Vincitore: E. Ruse Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 D. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 4-4 → 5-4 E. Ruse 0-15 0-30 15-30 15-40 4-3 → 4-4 D. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 E. Ruse 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 3-1 → 3-2 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 2-1 → 3-1 D. Saville 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-0 → 2-1 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 D. Saville 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 E. Ruse 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 5-2 → 6-2 D. Saville 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 5-2 E. Ruse 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 D. Saville 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 3-2 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Saville 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 E. Ruse 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 D. Saville 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 E. Ruse 0-15 0-30 df 0-40 3-5 → 3-6 D. Saville 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 3-5 E. Ruse 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Saville 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 40-30 3-2 → 3-3 E. Ruse 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Saville 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 2-2 E. Ruse 0-15 df 15-15 15-30 df 15-40 df 1-1 → 1-2 D. Saville 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 0-1 → 1-1 E. Ruse 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

B. Bonzi vs U. Humbert



Il match deve ancora iniziare

Court 7 – Ore: 17:00

J. Millman vs E. Nava



Slam Us Open J. Millman J. Millman 6 6 6 6 1 E. Nava E. Nava 7 4 7 1 6 Vincitore: E. Nava Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 1-6 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 1-5 → 1-6 J. Millman 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 1-4 → 1-5 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 J. Millman 0-15 0-30 0-40 df 1-2 → 1-3 E. Nava 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 E. Nava 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 J. Millman 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-1 → 6-1 E. Nava 0-15 0-30 0-40 4-1 → 5-1 J. Millman 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 E. Nava 15-0 30-0 40-0 3-0 → 3-1 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-0 → 3-0 E. Nava 0-15 0-30 df 0-40 1-0 → 2-0 J. Millman 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 1-2* 1-3* 1*-4 2*-4 ace 3-4* 3-5* 3*-6 ace 4*-6 6-6 → 6-7 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 E. Nava 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 5-5 → 5-6 J. Millman 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-5 → 5-5 E. Nava 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 4-4 → 4-5 J. Millman 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Nava 15-0 30-0 40-0 3-3 → 3-4 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 E. Nava 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace 40-A df 40-40 ace 40-A df 1-3 → 2-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 0-3 → 1-3 E. Nava 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-2 → 0-3 J. Millman 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 0-1 → 0-2 E. Nava 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Millman 15-0 30-0 30-15 40-15 5-4 → 6-4 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 J. Millman 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 E. Nava 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 ace 4-2 → 4-3 J. Millman 15-0 30-0 40-0 ace 3-2 → 4-2 E. Nava 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 3-2 J. Millman 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 E. Nava 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 E. Nava 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* ace 1*-2 2*-2 3-2* 3-3* 3*-4 4*-4 ace 4-5* 4-6* 5*-6 6*-6 6-7* df 7-7* 7*-8 ace 6-6 → 6-7 E. Nava 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 6-5 → 6-6 J. Millman 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-5 → 6-5 E. Nava 15-0 30-0 ace 40-0 5-4 → 5-5 J. Millman 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-4 → 5-4 E. Nava 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 3-4 → 4-4 J. Millman 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 2-4 → 3-4 E. Nava 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 2-4 J. Millman 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 2-2 → 2-3 E. Nava 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 J. Millman 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 E. Nava 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 J. Millman 0-15 15-15 30-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

F. Krajinovic vs A. de Minaur



Slam Us Open F. Krajinovic F. Krajinovic 5 2 3 A. de Minaur [18] A. de Minaur [18] 7 6 6 Vincitore: A. de Minaur Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 ace 3-5 → 3-6 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-4 → 3-5 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 40-15 df 2-2 → 2-3 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-0 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 0-30 df 0-40 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 A. de Minaur 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 F. Krajinovic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 F. Krajinovic 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. de Minaur 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 F. Krajinovic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-6 → 5-7 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 F. Krajinovic 0-15 15-15 30-15 40-15 4-5 → 5-5 A. de Minaur 15-0 15-15 30-15 40-15 4-4 → 4-5 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 15-40 4-3 → 4-4 A. de Minaur 0-15 df 0-30 df 15-30 30-30 30-40 3-3 → 4-3 F. Krajinovic 0-15 0-30 0-40 3-2 → 3-3 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 2-2 → 3-2 F. Krajinovic 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-1 → 2-2 A. de Minaur 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 2-0 → 2-1 F. Krajinovic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 A. de Minaur 0-15 0-30 0-40 df 15-40 ace 0-0 → 1-0

K. Muchova vs A. Tomljanovic



Slam Us Open K. Muchova K. Muchova 3 6 A. Tomljanovic A. Tomljanovic 6 7 Vincitore: A. Tomljanovic Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 3-4* 3-5* 4*-5 5*-5 5-6* 6-6 → 6-7 K. Muchova 0-15 0-30 0-40 df 6-5 → 6-6 A. Tomljanovic 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 40-A 5-5 → 6-5 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 4-5 → 5-5 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 K. Muchova 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Tomljanovic 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 3-3 → 3-4 K. Muchova 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 A. Tomljanovic 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 A. Tomljanovic 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 3-5 → 3-6 A. Tomljanovic 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 3-5 K. Muchova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-5 → 2-5 A. Tomljanovic 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 ace 1-4 → 1-5 K. Muchova 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-3 → 1-4 A. Tomljanovic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Muchova 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 0-2 → 1-2 A. Tomljanovic 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 0-1 → 0-2 K. Muchova 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-0 → 0-1

S. Bejlek vs L. Samsonova



Slam Us Open S. Bejlek • S. Bejlek 0 0 L. Samsonova L. Samsonova 0 0 Riscaldamento Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 S. Bejlek 0-0

Court 8 – Ore: 17:00

V. Kudermetova vs D. Vekic



Slam Us Open V. Kudermetova [18] V. Kudermetova [18] 7 6 D. Vekic D. Vekic 5 3 Vincitore: V. Kudermetova Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 6-3 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 5-2 → 5-3 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 4-2 → 5-2 D. Vekic 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 4-2 V. Kudermetova 15-0 ace 30-0 40-0 ace ace 3-1 → 4-1 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 2-1 → 3-1 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 1-1 → 2-1 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 6-5 → 7-5 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-5 → 6-5 D. Vekic 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A df 40-40 40-A df 40-40 A-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 4-4 → 5-4 D. Vekic 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Vekic 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 V. Kudermetova 0-15 15-15 30-15 40-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 3-2 D. Vekic 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 2-1 → 2-2 V. Kudermetova 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 D. Vekic 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 V. Kudermetova 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

T. Etcheverry vs P. Andujar



Slam Us Open T. Etcheverry T. Etcheverry 6 2 3 4 H. Grenier H. Grenier 4 6 6 6 Vincitore: H. Grenier Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 4-6 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 ace 3-5 → 4-5 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 T. Etcheverry 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 3-4 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 2-4 T. Etcheverry 15-0 15-15 df 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 H. Grenier 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 40-15 0-2 → 1-2 H. Grenier 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-1 → 0-2 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 3-5 → 3-6 T. Etcheverry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-3 → 1-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 0-3 → 1-3 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 0-2 → 0-3 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 H. Grenier 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 T. Etcheverry 15-0 15-15 df 15-30 df 30-30 ace 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-4 → 2-5 T. Etcheverry 15-0 15-15 15-30 15-40 2-3 → 2-4 H. Grenier 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Etcheverry 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 40-30 1-2 → 2-2 H. Grenier 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 ace 1-1 → 1-2 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 40-40 A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 H. Grenier 15-0 30-0 40-0 ace 5-3 → 5-4 T. Etcheverry 15-0 30-0 40-0 4-3 → 5-3 H. Grenier 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 T. Etcheverry 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-2 → 4-2 H. Grenier 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 T. Etcheverry 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 H. Grenier 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 2-1 T. Etcheverry 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 H. Grenier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

T. Machac vs B. van de Zandschulp



Slam Us Open T. Machac • T. Machac 0 6 6 1 6 0 B. van de Zandschulp [21] B. van de Zandschulp [21] 0 3 7 6 3 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 T. Machac 0-0 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-3 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 15-30 df 15-40 5-3 → 6-3 T. Machac 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 B. van de Zandschulp 15-0 ace 30-0 40-0 4-2 → 4-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 4-2 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 3-2 T. Machac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 2-1 → 3-1 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 T. Machac 0-15 15-15 15-30 15-40 df 1-5 → 1-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 ace 1-4 → 1-5 T. Machac 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 B. van de Zandschulp 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-2 → 1-2 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 ace 0-1 → 0-2 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 1-2* 2-2* df 2*-3 2*-4 2-5* 3-5* df 3*-6 6-6 → 6-7 T. Machac 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 5-5 → 5-6 T. Machac 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-5 → 5-5 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 ace 30-15 40-15 ace 4-4 → 4-5 T. Machac 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 3-4 → 4-4 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-3 → 3-4 T. Machac 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-3 → 3-3 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 B. van de Zandschulp 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 T. Machac 0-15 0-30 30-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 0-1 → 1-1 B. van de Zandschulp 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 B. van de Zandschulp 15-0 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 40-40 df A-40 5-2 → 5-3 T. Machac 15-0 30-0 40-0 4-2 → 5-2 B. van de Zandschulp 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 4-1 → 4-2 T. Machac 15-0 30-0 40-0 3-1 → 4-1 B. van de Zandschulp 0-15 df 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-1 → 3-1 T. Machac 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. van de Zandschulp 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 T. Machac 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

Court 9 – Ore: 17:00

A. Tabilo vs K. Majchrzak



Slam Us Open A. Tabilo A. Tabilo 6 6 6 6 K. Majchrzak K. Majchrzak 1 4 7 1 Vincitore: A. Tabilo Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 ace 5-1 → 6-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 15-30 15-40 4-1 → 5-1 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 3-1 → 4-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 3-0 → 3-1 A. Tabilo 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 2-0 → 3-0 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 ace 0*-2 0-3* 0-4* 1*-4 df 1*-5 2-5* ace 3-5* 3*-6 6-6 → 6-7 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 5-6 → 6-6 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 A. Tabilo 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 5-4 → 5-5 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 5-3 → 5-4 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 df 15-40 3-3 → 4-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 2-2 K. Majchrzak 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 40-40 A-40 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 30-0 ace 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Tabilo 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-4 → 4-4 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-3 → 3-4 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 3-3 K. Majchrzak 0-15 0-30 0-40 15-40 1-3 → 2-3 A. Tabilo 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 40-A 1-2 → 1-3 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 A. Tabilo 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 K. Majchrzak 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 5-1 → 6-1 K. Majchrzak 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 A. Tabilo 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 K. Majchrzak 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-0 → 3-1 A. Tabilo 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-0 → 3-0 K. Majchrzak 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 1-0 → 2-0 A. Tabilo 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0

E. Mandlik vs T. Zidansek



Slam Us Open E. Mandlik E. Mandlik 5 7 6 T. Zidansek T. Zidansek 7 6 4 Vincitore: E. Mandlik Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-4 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-4 → 6-4 E. Mandlik 15-0 15-15 15-30 15-40 5-3 → 5-4 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-3 → 5-3 E. Mandlik 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 4-2 → 4-3 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 4-1 → 4-2 E. Mandlik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-1 → 4-1 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 2-1 → 3-1 E. Mandlik 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 1-1 → 2-1 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 E. Mandlik 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 0*-1 1*-1 2-1* 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 E. Mandlik 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-A 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 ace df 40-A 40-40 df 40-A df 6-5 → 6-6 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 15-40 df 5-5 → 6-5 E. Mandlik 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Zidansek 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Mandlik 15-0 15-15 15-30 15-40 4-3 → 4-4 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 3-3 → 4-3 E. Mandlik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Zidansek 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 E. Mandlik 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-2 → 2-2 T. Zidansek 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 1-1 → 1-2 E. Mandlik 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 T. Zidansek 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Mandlik 0-15 0-30 0-40 15-40 ace 5-6 → 5-7 T. Zidansek 15-0 15-15 df 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 5-5 → 5-6 E. Mandlik 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 4-5 E. Mandlik 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-4 → 4-4 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 3-4 E. Mandlik 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 2-4 T. Zidansek 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 1-4 E. Mandlik 0-15 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A 1-2 → 1-3 T. Zidansek 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 E. Mandlik 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 0-1 → 1-1 T. Zidansek 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 0-0 → 0-1

M. Frech vs R. Marino



Slam Us Open M. Frech M. Frech 2 3 R. Marino R. Marino 6 6 Vincitore: R. Marino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Marino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 3-5 → 3-6 M. Frech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-4 → 3-5 R. Marino 15-0 30-0 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Frech 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 3-2 → 3-3 R. Marino 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 M. Frech 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-1 → 3-1 R. Marino 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 M. Frech 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Marino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 M. Frech 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A df 2-5 → 2-6 R. Marino 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-4 → 2-5 M. Frech 0-15 0-30 0-40 2-3 → 2-4 R. Marino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 M. Frech 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 2-2 R. Marino 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Frech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 R. Marino 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1

J. Draper vs E. Ruusuvuori



Slam Us Open J. Draper J. Draper 0 6 4 E. Ruusuvuori • E. Ruusuvuori 0 4 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 E. Ruusuvuori 4-2 J. Draper 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 J. Draper 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-1 → 3-1 E. Ruusuvuori 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 J. Draper 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 E. Ruusuvuori 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 J. Draper 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 5-4 → 6-4 E. Ruusuvuori 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-3 → 5-4 J. Draper 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 40-40 ace A-40 4-3 → 5-3 E. Ruusuvuori 15-0 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 J. Draper 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 E. Ruusuvuori 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Draper 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 1-1 → 1-2 J. Draper 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-1 → 1-1 E. Ruusuvuori 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

Court 11 – Ore: 17:00

T. Paul vs B. Zapata Miralles



Slam Us Open T. Paul [29] T. Paul [29] 4 6 2 6 7 B. Zapata Miralles B. Zapata Miralles 6 3 6 0 5 Vincitore: T. Paul Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 5 Risultato 7-5 T. Paul 15-0 30-0 40-0 6-5 → 7-5 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 5-5 → 6-5 T. Paul 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 df 5-4 → 5-5 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 T. Paul 15-0 30-0 40-0 ace 3-4 → 4-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 3-3 → 3-4 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 T. Paul 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 0-1 → 1-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-0 T. Paul 15-0 30-0 40-0 40-15 5-0 → 6-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 4-0 → 5-0 T. Paul 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace 3-0 → 4-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 0-40 15-40 2-0 → 3-0 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 2-5 → 2-6 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 df 30-15 40-15 2-4 → 2-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 2-3 → 2-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Paul 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 B. Zapata Miralles 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 T. Paul 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 2-0 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 T. Paul 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-3 → 6-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 4-3 → 5-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 B. Zapata Miralles 15-0 30-15 30-30 40-30 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 30-0 40-0 2-2 → 3-2 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 40-15 ace ace 1-0 → 1-1 T. Paul 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-5 → 4-6 T. Paul 0-15 15-15 0-30 15-30 30-30 40-30 3-5 → 4-5 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 3-4 → 3-5 T. Paul 0-15 0-30 15-30 15-40 df 3-3 → 3-4 B. Zapata Miralles 15-0 30-0 30-15 df 40-15 3-2 → 3-3 T. Paul 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 B. Zapata Miralles 0-15 15-15 ace 30-15 ace 40-15 2-1 → 2-2 T. Paul 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 B. Zapata Miralles 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 T. Paul 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0

C. Vandeweghe vs M. Zanevska



Slam Us Open C. Vandeweghe C. Vandeweghe 1 5 M. Zanevska M. Zanevska 6 7 Vincitore: M. Zanevska Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 C. Vandeweghe 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-5 → 5-6 M. Zanevska 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-4 → 5-5 C. Vandeweghe 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 4-4 → 5-4 M. Zanevska 15-0 30-0 ace 40-0 4-3 → 4-4 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 3-2 → 3-3 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 C. Vandeweghe 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 1-1 → 2-1 M. Zanevska 2-1 C. Vandeweghe 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 M. Zanevska 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 C. Vandeweghe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 C. Vandeweghe 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-4 → 1-5 M. Zanevska 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 C. Vandeweghe 0-15 15-15 30-15 40-15 0-3 → 1-3 M. Zanevska 0-15 df 15-15 15-30 df 30-30 40-30 0-2 → 0-3 C. Vandeweghe 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 0-1 → 0-2 M. Zanevska 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 ace A-40 0-0 → 0-1 C. Vandeweghe 1-0 M. Zanevska 0-15 df 15-15 15-30 15-40 0-0 → 1-0

M. Trevisan vs E. Rodina



Slam Us Open M. Trevisan [27] M. Trevisan [27] 5 1 E. Rodina E. Rodina 7 6 Vincitore: E. Rodina Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Trevisan 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 1-5 → 1-6 E. Rodina 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 1-4 → 1-5 M. Trevisan 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-3 → 1-4 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-2 → 1-3 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 15-40 1-1 → 1-2 E. Rodina 0-15 0-30 0-40 0-1 → 1-1 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 5-7 E. Rodina 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 5-6 → 5-7 M. Trevisan 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 5-5 → 5-6 E. Rodina 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 5-4 → 5-5 M. Trevisan 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 4-4 → 5-4 E. Rodina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 4-3 → 4-4 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 M. Trevisan 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 E. Rodina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-1 → 2-2 M. Trevisan 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 2-0 → 2-1 E. Rodina 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 M. Trevisan 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

L. Sonego vs J. Thompson



Slam Us Open L. Sonego L. Sonego 0 6 6 0 J. Thompson • J. Thompson 0 2 1 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 J. Thompson 0-1 L. Sonego 0-15 0-30 15-30 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 J. Thompson 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 5-1 → 6-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 J. Thompson 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 2-1 → 3-1 J. Thompson 15-0 30-0 40-0 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 1-0 → 2-0 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-2 → 6-2 J. Thompson 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 5-1 → 5-2 L. Sonego 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 4-1 → 5-1 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 4-1 L. Sonego 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 2-1 → 3-1 J. Thompson 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 L. Sonego 15-0 30-0 40-0 ace 1-0 → 2-0 J. Thompson 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 40-40 ace 40-A 0-0 → 1-0

Court 12 – Ore: 17:00

A. Riske-Amritraj vs E. Yu



Slam Us Open A. Riske-Amritraj [29] A. Riske-Amritraj [29] 6 6 E. Yu E. Yu 2 4 Vincitore: A. Riske-Amritraj Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 40-0 40-15 5-4 → 6-4 E. Yu 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Riske-Amritraj 15-0 15-15 df 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 4-3 → 5-3 E. Yu 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Riske-Amritraj 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 4-2 E. Yu 15-0 30-0 40-0 40-15 3-1 → 3-2 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 40-0 2-1 → 3-1 E. Yu 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-0 → 2-1 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 E. Yu 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-2 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-2 → 6-2 E. Yu 15-0 15-15 30-15 40-15 5-1 → 5-2 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 40-0 4-1 → 5-1 E. Yu 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 3-1 → 4-1 A. Riske-Amritraj 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 E. Yu 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Riske-Amritraj 15-0 30-0 40-0 40-15 0-1 → 1-1 E. Yu 0-15 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1

K. Edmund vs C. Ruud



Slam Us Open K. Edmund K. Edmund 3 5 2 C. Ruud [5] C. Ruud [5] 6 7 6 Vincitore: C. Ruud Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 2-6 C. Ruud 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 2-5 → 2-6 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 15-40 df 2-4 → 2-5 C. Ruud 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 K. Edmund 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 40-40 A-40 ace 1-3 → 2-3 C. Ruud 15-0 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 1-1 → 1-2 C. Ruud 15-0 ace 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-0 → 1-1 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 C. Ruud 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 5-7 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 5-5 → 5-6 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 df 4-5 → 5-5 K. Edmund 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 C. Ruud 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-4 → 3-4 C. Ruud 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 2-4 K. Edmund 0-15 0-30 df 0-40 15-40 2-2 → 2-3 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 1-1 → 2-1 C. Ruud 0-15 0-30 df 15-30 30-30 ace 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 K. Edmund 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Ruud 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 3-6 K. Edmund 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A df 3-4 → 3-5 C. Ruud 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 K. Edmund 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 C. Ruud 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 2-2 → 2-3 K. Edmund 0-15 15-15 15-30 15-40 2-1 → 2-2 C. Ruud 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 1-1 → 2-1 K. Edmund 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 C. Ruud 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 0-1

H. Dart vs D. Kasatkina



Slam Us Open H. Dart H. Dart 7 1 6 D. Kasatkina [10] D. Kasatkina [10] 6 6 3 Vincitore: H. Dart Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 H. Dart 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 3-3 → 4-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df 40-A 2-3 → 3-3 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 df 1-2 → 2-2 H. Dart 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-2 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 0-1 → 0-2 H. Dart 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 H. Dart 0-15 0-30 0-40 df 1-4 → 1-5 D. Kasatkina 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 1-4 H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 0-3 → 1-3 D. Kasatkina 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-30 40-40 A-40 0-2 → 0-3 H. Dart 0-15 0-30 0-40 df 0-1 → 0-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 3-2* 3-3* 4*-3 4*-4 4-5* 5-5* 5*-6 6*-6 7-6* 7-7* 7*-8 8*-8 9-8* 6-6 → 7-6 D. Kasatkina 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 5-6 → 6-6 H. Dart 0-15 df 0-30 0-40 5-5 → 5-6 D. Kasatkina 0-15 15-15 15-30 15-40 4-5 → 5-5 H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-4 → 4-5 D. Kasatkina 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A df 3-4 → 4-4 H. Dart 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 3-3 → 3-4 D. Kasatkina 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-3 → 3-3 H. Dart 40-40 40-A 40-40 A-40 1-3 → 2-3 D. Kasatkina 2-3 H. Dart 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 1-3 → 2-3 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 1-2 → 1-3 H. Dart 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 1-1 → 1-2 D. Kasatkina 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 H. Dart 15-0 15-15 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

A. Bublik vs H. Gaston



Slam Us Open A. Bublik A. Bublik 0 6 6 0 H. Gaston • H. Gaston 30 4 4 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 H. Gaston 15-0 30-0 0-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 df 4-4 → 5-4 A. Bublik 0-15 0-30 0-40 df df 4-3 → 4-4 H. Gaston 0-15 df 0-30 0-40 3-3 → 4-3 A. Bublik 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 A. Bublik 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 40-15 1-1 → 1-2 A. Bublik 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 df A-40 ace 0-1 → 1-1 H. Gaston 0-15 df 15-15 30-15 30-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 5-4 → 6-4 H. Gaston 0-15 0-30 0-40 15-40 4-4 → 5-4 A. Bublik 15-0 15-15 15-30 df 15-40 df 4-3 → 4-4 H. Gaston 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 4-2 → 4-3 A. Bublik 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 3-2 A. Bublik 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 H. Gaston 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-0 → 2-1 A. Bublik 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-0 → 2-0 H. Gaston 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0

Court 14 – Ore: 17:00

R. Peterson vs A. Kalinskaya



Slam Us Open R. Peterson R. Peterson 4 3 A. Kalinskaya A. Kalinskaya 6 6 Vincitore: A. Kalinskaya Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 R. Peterson 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-5 → 3-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 2-4 → 3-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 40-15 2-3 → 2-4 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 1-3 R. Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 A. Kalinskaya 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 R. Peterson 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 A. Kalinskaya 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 R. Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-4 → 3-4 A. Kalinskaya 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 2-4 R. Peterson 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 2-2 → 2-3 A. Kalinskaya 15-0 40-0 2-1 → 2-2 R. Peterson 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 A. Kalinskaya 15-0 30-0 30-15 df 40-15 1-0 → 1-1 R. Peterson 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

M. Fucsovics vs M. Cressy



Slam Us Open M. Fucsovics • M. Fucsovics 0 6 7 5 M. Cressy [30] M. Cressy [30] 0 7 5 1 Vincitore: M. Fucsovics Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 M. Fucsovics 5-1 M. Cressy 0-15 0-30 df 0-40 df df 4-1 → 5-1 M. Fucsovics 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 M. Cressy 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-1 → 3-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace ace 1-1 → 2-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 1-0 → 1-1 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-5 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 df 40-40 40-A 6-5 → 7-5 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 5-5 → 6-5 M. Cressy 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 M. Fucsovics 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 3-5 → 4-5 M. Cressy 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-4 → 3-5 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Cressy 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 2-3 → 2-4 M. Fucsovics 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-3 → 2-3 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 1-2 → 1-3 M. Fucsovics 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 ace 0-2 → 1-2 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 0-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 30-15 df 30-30 df 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak *- 0*-1 0*-2 df 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 6-6 → 6-7 M. Fucsovics 0-15 df 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 5-6 M. Fucsovics 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 4-4 → 4-5 M. Fucsovics 15-0 ace 15-15 df 15-30 30-30 40-30 3-4 → 4-4 M. Cressy 15-0 ace 30-0 ace 40-0 40-15 3-3 → 3-4 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 2-3 → 3-3 M. Cressy 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 M. Cressy 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Fucsovics 15-0 30-0 40-0 ace 0-1 → 1-1 M. Cressy 15-0 30-0 40-0 40-15 df 0-0 → 0-1

C. Garin vs J. Lehecka



Slam Us Open C. Garin C. Garin 3 7 7 6 J. Lehecka J. Lehecka 6 6 5 1 Vincitore: C. Garin Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 6-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 4-1 → 5-1 C. Garin 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-1 → 4-1 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 3-0 → 3-1 C. Garin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 J. Lehecka 0-15 df 0-30 df 0-40 df 15-40 30-40 1-0 → 2-0 C. Garin 15-0 30-0 ace 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 7-5 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 C. Garin 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 6-5 J. Lehecka 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace ace 5-4 → 5-5 C. Garin 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 4-4 → 5-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 C. Garin 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 J. Lehecka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 3-3 C. Garin 15-0 ace 30-0 40-0 2-2 → 3-2 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 1-2 → 2-2 C. Garin 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 df 0-2 → 1-2 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 0-1 → 0-2 C. Garin 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 7-6 Tiebreak *- 1*-0 2*-0 3-0* 3-1* 4*-1 5*-1 ace 6-1* 6-2* ace 6*-3 6-6 → 7-6 C. Garin 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-6 → 6-6 J. Lehecka 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 ace ace 5-5 → 5-6 C. Garin 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 J. Lehecka 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 4-5 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 2-5 → 3-5 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-4 → 2-5 C. Garin 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 2-3 → 2-4 J. Lehecka 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 df 1-3 → 2-3 C. Garin 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-3 → 1-3 J. Lehecka 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace ace 0-2 → 0-3 C. Garin 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 J. Lehecka 15-0 15-15 df 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 C. Garin 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 C. Garin 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 df A-40 40-40 df A-40 40-40 df A-40 2-4 → 3-4 J. Lehecka 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 C. Garin 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-3 → 2-3 J. Lehecka 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 1-3 C. Garin 0-15 0-30 0-40 1-1 → 1-2 J. Lehecka 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 C. Garin 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

E. Avanesyan vs A. Krunic



Slam Us Open E. Avanesyan • E. Avanesyan 30 0 A. Krunic A. Krunic 30 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 E. Avanesyan 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 0-4 A. Krunic 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-3 → 0-4 E. Avanesyan 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 A. Krunic 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 0-1 → 0-2 E. Avanesyan 0-15 0-30 15-30 15-40 df 0-0 → 0-1

Court 15 – Ore: 17:00

Q. Halys vs A. Rinderknech



Slam Us Open Q. Halys Q. Halys 6 6 3 2 A. Rinderknech A. Rinderknech 4 7 6 6 Vincitore: A. Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 4 Risultato 2-6 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 2-5 → 2-6 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-5 → 2-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 1-4 → 1-5 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 1-3 → 1-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 Q. Halys 0-15 0-30 df 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 ace 1-0 → 1-1 Q. Halys 0-15 0-30 df 0-40 15-40 30-40 40-40 ace A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 3-5 → 3-6 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 A-40 2-5 → 3-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A df 1-5 → 2-5 Q. Halys 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 1-4 → 1-5 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-3 → 1-4 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 0-3 → 1-3 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 0-2 → 0-3 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-1* 0-2* ace 0*-3 0*-4 df 1-4* 1-5* 2*-5 3*-5 4-5* 4-6* 6-6 → 6-7 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 5-5 → 6-5 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 5-4 → 5-5 Q. Halys 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 ace ace 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-3 → 4-4 Q. Halys 0-15 df 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 3-2 → 3-3 Q. Halys 15-0 30-0 ace 40-0 ace 2-2 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 df 40-30 2-1 → 2-2 Q. Halys 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A 5-4 → 6-4 Q. Halys 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 15-15 df 30-15 ace 40-15 4-3 → 4-4 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 30-30 df 40-30 ace ace 3-3 → 4-3 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 2-3 → 3-3 Q. Halys 0-15 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 15-0 ace 30-0 40-0 2-1 → 2-2 Q. Halys 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Q. Halys 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 1-0

N. Parrizas-Diaz vs D. Galfi



Slam Us Open N. Parrizas-Diaz N. Parrizas-Diaz 4 3 D. Galfi D. Galfi 6 6 Vincitore: D. Galfi Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 N. Parrizas-Diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-5 → 3-6 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 N. Parrizas-Diaz 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 3-3 → 3-4 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 df 3-2 → 3-3 N. Parrizas-Diaz 15-0 30-0 30-15 40-15 2-2 → 3-2 D. Galfi 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 N. Parrizas-Diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Galfi 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Parrizas-Diaz 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 N. Parrizas-Diaz 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-4 → 4-5 D. Galfi 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 3-4 → 4-4 N. Parrizas-Diaz 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 D. Galfi 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 2-3 → 3-3 N. Parrizas-Diaz 0-15 0-30 0-40 2-2 → 2-3 D. Galfi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 N. Parrizas-Diaz 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 2-1 D. Galfi 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 ace 1-0 → 1-1 N. Parrizas-Diaz 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 1-0

D. Parry vs X. Wang



Slam Us Open D. Parry D. Parry 7 3 3 X. Wang X. Wang 5 6 6 Vincitore: X. Wang Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 X. Wang 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 3-5 → 3-6 D. Parry 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 X. Wang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 2-4 → 2-5 D. Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 1-4 → 2-4 X. Wang 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 D. Parry 15-0 15-15 15-30 15-40 1-2 → 1-3 X. Wang 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 D. Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-0 → 1-1 X. Wang 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 D. Parry 0-15 0-30 15-30 15-40 3-5 → 3-6 X. Wang 15-0 30-0 40-0 40-15 3-4 → 3-5 D. Parry 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 3-2 → 3-3 D. Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-2 → 3-2 X. Wang 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 df 1-2 → 2-2 D. Parry 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 df A-40 40-40 df 40-A 1-1 → 1-2 X. Wang 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Parry 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-5 X. Wang 15-0 15-15 15-30 15-40 6-5 → 7-5 D. Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 5-5 → 6-5 X. Wang 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 5-4 → 5-5 D. Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-4 → 5-4 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 D. Parry 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 4-3 X. Wang 15-0 ace 30-0 ace 30-15 df 30-30 df 40-30 ace 3-2 → 3-3 D. Parry 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 X. Wang 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 2-1 → 2-2 D. Parry 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 X. Wang 0-15 df 15-15 30-15 40-15 ace 40-30 ace 1-0 → 1-1 D. Parry 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0

A. Bedene vs P. Cachin