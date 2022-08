Franco Agamenone si è lamentato per la rumorosità agli Us Open (Video)

Franco Agamenone si è lamentato delle strane condizioni in cui alcuni tennisti hanno dovuto disputare il match in cui erano impegnati nelle qualificazioni degli US Open 2022.

Dichiara Franco: “Torneo di tennis o concerto? In questo condizioni si è giocato il turno decisivo delle quali agli Us Open”.

Sappiamo tutti che il Grand Slam di New York è uno dei tornei più rumorosi del circuito, ma perchè dei tennisti professionisti devono giocare in un contesto non consono per un torneo di tale portata?

Torneo de tenis o concierto ? En estás condiciones se jugó la entrada al Main Draw del @usopen https://t.co/nvB9r1peqP pic.twitter.com/CxlRYSHR29 — Franco Agamenone (@FAgamenone) August 27, 2022