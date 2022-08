Novak Djokovic annuncia il forfait dagli Us Open

Novak Djokovic ha ufficializzato la sua assenza dagli US Open 2022. Il giocatore serbo ha cercato fino all’ultimo di ottenere il permesso di recarsi negli Stati Uniti, ma le regole del governo federale sono state rigide.

Ritirandosi dal torneo ore prima del sorteggio in programma oggi pomeriggio verso le ore 18 italiane, non ci sono alterazioni nella compilazione del tabellone, poiché il suo nome viene rimosso e tutti quelli dietro di lui guadagnano un posto tra le teste di serie. Infatti, la sua assenza permette a Miomir Kecmanovic, connazionale e amico, di essere testa di serie. Novak promette di rimanere in forma e positivo per gli ultimi mesi della stagione 2022.

Ecco il tweet di Novak:

Sadly, I will not be able to travel to NY this time for US Open. Thank you #NoleFam for your messages of love and support. ❤️ Good luck to my fellow players! I’ll keep in good shape and positive spirit and wait for an opportunity to compete again. 💪🏼 See you soon tennis world! 👋🏼 — Novak Djokovic (@DjokerNole) August 25, 2022

È arrivata anche la dichiarazione ufficiale di US Open, che di fatto non commenta augurando a Djokovic di poter competere nel 2023. Ecco le parole di Stacey Allaster, capo della USTA: “Novak è un grande campione ed è una grande sfortuna che non possa competere agli US Open 2022, non potendo entrare nel paese per via della politica di vaccinazione del governo federale per i cittadini non statunitensi. Aspettiamo di dare il benvenuto a Novak per l’edizione 2023”.