La moglie di Nadal ricoverata in una Clinica a Palma di Maiorca. Rafael Nadal al momento rimane a New York

La moglie di Rafael Nadal, incinta di 31 settimane, è stata ricoverata in una clinica privata sull’isola di Palma di Maiorca. Secondo le informazioni fornite da Marca, Mery Perelló si sottoporrà a un’operazione.

Si sottoporrà all’intervento senza il marito, poiché il tennista si trova a New York per prepararsi a partecipare all’ultimo torneo più importante dell’anno. Per ora non sono note due questioni: 1) l’intervento specifico e la sua gravità anche se si dovrebbe trattare di un piccolo intervento di routine 2) se Rafael Nadal lascerà New York.