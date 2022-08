Us Open: Non cambiano le regole. Novak Djokovic non potrà giocare gli Us Open (salvo miracoli)

Senza giocare dalla vittoria del suo 21° titolo del Grande Slam a Wimbledon, Novak Djokovic non potrà partecipare all’edizione 2022 degli US Open. Il 35enne serbo ha scelto di non vaccinarsi e, in quanto cittadino straniero, non può entrare negli Stati Uniti senza aver effettuato la vaccinazione completa. L’ente che stabilisce le regole per l’ingresso nel Paese aveva promesso un aggiornamento delle misure per questa settimana, aggiornamento che è arrivato nella tarda serata di mercoledì, ma che non ha migliorato le condizioni di accesso di Djokovic nel paese.

Nonostante la legge statunitense non gli consenta di entrare nel Paese, Djokovic non ha ancora dato forfait agli US Open, sperando che qualche decisione dell’ultimo minuto possa concedergli l’ingresso. La decisione del serbo ha naturalmente avuto un impatto sul tabellone principale e sulle qualificazioni dell’ultimo Grande Slam del 2022 e avrà un impatto anche sul sorteggio degli US Open, che si terrà oggi, se Djokovic dovesse rimanere in lista fino ad allora.

Al momento, Nole è la quinta testa di serie agli US Open e questa sarà la sua posizione in tabellone se il serbo rimarrà nel main draw fino ad allora. Ma a questo punto ci sono quattro scenari distinti per quanto riguarda le teste di serie degli US Open, a seconda della decisione di Djokovic.

Se Djokovic riuscirà a giocare il torneo: sarà la quinta testa di serie come previsto;

Se Djokovic si ritirasse dopo il sorteggio ma prima del primo order of Play: Roberto Bautista Agut (17° CS) prenderebbe il posto di Djokovic nel tabellone, Sebastian Baez (33°) prenderebbe il posto di Bautista e un lucky loser prenderebbe il posto di Baez;

Se Djokovic si ritirasse dopo che il primo order of play uscito (come è successo agli Australian Open): un lucky loser andrà direttamente al suo posto e il resto del tabellone rimarrà così;

Se Djokovic si ritirasse prima del sorteggio (tra poche ore): Baez passerebbe a testa di serie e tutti gli altri salirebbero di un posto: Hurkacz diventerebbe top 8, Bautista top 16 e Cerundolo top 24.