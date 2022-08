Angelique Kerber è in dolce attesa

“Avrei davvero voluto giocare US Open ma alla fine deciso che giocare due contro uno non sarebbe stato corretto…”

Con questo bel messaggio e una foto sorridente la tedesca Angelique Kerber ha annunciato attraverso i propri canali social di essere in dolce attesa. Continua la tedesca: “Per i prossimi mesi mi prenderò un break dal tennis in giro per il mondo, credo per la migliore ragione possibile. Mi mancherete molto. New York è stata spesso il punto di svolta nella mia carriera, e sentivo che anche quest’anno sarebbe stato così in qualche modo. Dalla ripartenza della mia carriera nel 2011 alla vittoria nel 2016 e il diventare n.1 del mondo. Gli US Open hanno un posto speciale nel mio cuore e speravo di poter dire arrivederci a tutti prima di assentarmi dai campi per un po’. Essere una professionista ha significato la cosa più grande per me e sono elettrizzata per questo nuovo percorso che sto imboccando. Ad essere onesta, sono eccitata e nervosa allo stesso tempo. Grazie a tutti per il supporto”.