Bernard Tomic riparte da… Cancun: l’australiano non giocava un torneo Future da 12 anni

Nella settimana dedicata alle qualificazioni degli US Open, Bernard Tomic ha ripreso la sua attività… dal torneo ITF da $15.000 di Cancun. Il 29enne australiano ha scelto il Messico, dov’è presente anche il “nostro” Marco Brugnerotto (quinta testa di serie), per provare a risollevarsi nel ranking ATP e tornare nelle posizioni che più rispecchiano il suo gioco: ex numero 17 del mondo e capace di spingersi sino ai quarti di finale nell’edizione 2011 di Wimbledon, Tomic è attualmente n.817 ATP e nel 2022 vanta decisamente più sconfitte di vittorie (gli unici successi, escluso il torneo in corso a Cancun, sono giunti a marzo con Stebe a Monterrey, ad aprile con Shang ad Aguascalientes e a luglio con Gima a Todi).

Nel suo match d’esordio sul cemento messicano, Tomic ha superato quest’oggi lo statunitense Austin Johnson, in tabellone con una wild card, col punteggio di 6-1 6-2 in un’ora esatta di gioco: al secondo turno, l’australiano se la vedrà con il vincente del match tra il n.2 del seeding Peter Bertran e lo statunitense Kalman Boyd. Tomic, che quest’anno ha giocato appena due tornei del circuito maggiore (qualificazioni agli Australian Open e all’ATP 250 di ‘S-Hertogenbosch), non disputava un torneo Future dall’aprile 2010: ben dodici anni fa, l’allora diciassettenne perse al secondo turno del tabellone principale degli Internazionali di Tennis di Padova contro Frederik Nielsen.