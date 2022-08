Challenger Banja Luka, Praga 3, Nonthaburi e Granby: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER Banja Luka (Bosnia & Herzegovina) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

1. Marko Topovs [11] Bogdan Bobrov

2. [2] Benjamin Hassan vs Peter Fajta (non prima ore: 12:30)



3. [WC] Matvey Minin vs Dragos Nicolae Madaras (non prima ore: 14:00)



4. Viktor Durasovic vs Johan Nikles (non prima ore: 16:30)



5. Nerman Fatic vs Ivan Gakhov (non prima ore: 18:30)



Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Maximilian Neuchrist vs [8] Thiago Seyboth Wild



2. [6] Aldin Setkic vs Mili Poljicak (non prima ore: 12:30)



3. Luca Van Assche vs [5] Otto Virtanen (non prima ore: 14:00)



4. [6] Frederico Ferreira Silva vs Gonzalo Lama



Court 1 – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [Alt] Ilya Snitari vs [9] Alexander Weis



2. [1] Kimmer Coppejans vs [10] Alexandar Lazarov (non prima ore: 12:30)



3. [PR] Jan Choinski vs [7] Lorenzo Giustino (non prima ore: 14:00)



1. [1] Joao Dominguesvs [12] Tristan Lamasine

2. [3] Andrew Paulson vs [9] Martin Krumich



3. [3] Vitaliy Sachko vs Murkel Dellien



4. Marius Copil vs [2] Oleksii Krutykh



Court 5 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Adrian Menendez-Maceiras vs Alexandru Jecan



2. [2] Michael Vrbensky vs [10] Felix Gill



3. Arthur Fils vs Mariano Navone



4. [8] Nicolas Moreno De Alboran vs Alejandro Moro Canas



Court 7 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [6] Martin Cuevas vs [8] Francesco Forti



2. [Alt] Victor Vlad Cornea vs [11] Jakub Paul



3. Lukas Neumayer vs [5] Henri Squire



4. Adrian Andreev vs Mats Rosenkranz



ATP Nonthaburi 1 Ray Ho Ray Ho 6 6 6 Thantub Suksumrarn Thantub Suksumrarn 7 0 3 Vincitore: Ho Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 T. Suksumrarn 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-3 → 6-3 R. Ho 15-0 30-0 40-0 40-15 4-3 → 5-3 T. Suksumrarn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 4-2 → 4-3 R. Ho 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 4-2 T. Suksumrarn 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-1 → 3-2 R. Ho 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 2-1 → 3-1 T. Suksumrarn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-0 → 2-1 R. Ho 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Suksumrarn 0-15 0-30 df 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-0 R. Ho 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-0 → 6-0 T. Suksumrarn 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 4-0 → 5-0 R. Ho 15-0 30-0 40-0 3-0 → 4-0 T. Suksumrarn 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 2-0 → 3-0 R. Ho 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 2-0 T. Suksumrarn 15-0 30-15 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 1*-3 1-4* 1-5* 2*-5 df 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 T. Suksumrarn 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 6-5 → 6-6 R. Ho 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 6-5 T. Suksumrarn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 40-A 4-5 → 5-5 R. Ho 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 3-5 → 4-5 T. Suksumrarn 15-0 30-0 40-0 3-4 → 3-5 R. Ho 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-4 → 3-4 T. Suksumrarn 15-0 30-0 40-0 40-15 2-3 → 2-4 R. Ho 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 T. Suksumrarn 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 R. Ho 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 T. Suksumrarn 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 1-1 R. Ho 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 ace 0-0 → 1-0

1. [Alt] Ray Hovs [WC] Thantub Suksumrarn

2. [1] Valentin Vacherot vs [7] James McCabe



ATP Nonthaburi 1 Valentin Vacherot [1] Valentin Vacherot [1] 40 6 1 James McCabe [7] • James McCabe [7] 40 4 1 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 1-1 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 J. McCabe 15-0 30-0 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 V. Vacherot 15-0 30-0 40-0 ace 5-4 → 6-4 J. McCabe 0-15 df 15-15 30-15 30-30 df 30-40 4-4 → 5-4 V. Vacherot 0-15 15-15 30-15 40-15 ace ace 3-4 → 4-4 J. McCabe 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-3 → 3-4 V. Vacherot 15-0 ace 30-0 40-0 2-3 → 3-3 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 2-2 → 2-3 V. Vacherot 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 1-2 → 2-2 J. McCabe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 V. Vacherot 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 J. McCabe 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 ace 0-0 → 0-1

3. [Alt] Ray Ho OR [WC] Thantub Suksumrarn vs Manish Sureshkumar OR [11] Kyrian Jacquet



4. Akira Santillan vs [WC] Wishaya Trongcharoenchaikul (non prima ore: 08:30)



5. Dane Sweeny vs [WC] Yuttana Charoenphon



Court B – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. [Alt] Shinji Hazawa vs Yuta Shimizu



ATP Nonthaburi 1 Shinji Hazawa Shinji Hazawa 2 4 Yuta Shimizu Yuta Shimizu 6 6 Vincitore: Shimizu Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 Y. Shimizu 0-15 df 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 4-5 → 4-6 S. Hazawa 15-0 ace 30-0 40-0 3-5 → 4-5 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-4 → 3-5 S. Hazawa 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 2-4 → 3-4 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-3 → 2-4 S. Hazawa 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A df 2-2 → 2-3 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-1 → 2-2 S. Hazawa 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-1 → 2-1 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 S. Hazawa 0-15 0-30 0-40 df 15-40 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 40-15 2-5 → 2-6 S. Hazawa 15-0 30-0 40-0 ace 1-5 → 2-5 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 1-4 → 1-5 S. Hazawa 15-0 30-0 30-15 40-15 0-4 → 1-4 Y. Shimizu 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 0-3 → 0-4 S. Hazawa 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 0-3 Y. Shimizu 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-1 → 0-2 S. Hazawa 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 0-1

2. Timo Legout vs [10] Gage Brymer



ATP Nonthaburi 1 Timo Legout Timo Legout 2 1 Gage Brymer [10] Gage Brymer [10] 6 6 Vincitore: Brymer Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 G. Brymer 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 T. Legout 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 1-4 → 1-5 G. Brymer 15-0 30-0 40-0 1-3 → 1-4 T. Legout 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 G. Brymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 0-2 → 1-2 T. Legout 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 0-1 → 0-2 G. Brymer 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 T. Legout 0-15 df 15-15 15-30 15-40 df 30-40 2-5 → 2-6 G. Brymer 15-0 ace 30-0 40-0 2-4 → 2-5 T. Legout 15-0 30-0 40-0 1-4 → 2-4 G. Brymer 15-0 15-15 df 30-15 df 40-15 1-3 → 1-4 T. Legout 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 1-2 → 1-3 G. Brymer 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 T. Legout 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 G. Brymer 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. Dayne Kelly vs [12] Dominik Palan



ATP Nonthaburi 1 Dayne Kelly • Dayne Kelly 30 6 0 Dominik Palan [12] Dominik Palan [12] 0 7 3 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 D. Kelly 15-0 30-0 0-3 D. Palan 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 0-2 → 0-3 D. Kelly 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 D. Palan 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 2*-1 3*-1 3-2* df 3-3* 3*-4 4*-4 4-5* 4-6* ace 6-6 → 6-7 D. Palan 15-0 30-0 40-0 40-15 df 6-5 → 6-6 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 ace 5-5 → 6-5 D. Palan 15-0 30-0 40-0 5-4 → 5-5 D. Kelly 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 4-4 → 5-4 D. Palan 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 D. Palan 15-0 30-0 ace 40-0 3-2 → 3-3 D. Kelly 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 ace 40-40 A-40 2-2 → 3-2 D. Palan 15-0 30-0 40-0 2-1 → 2-2 D. Kelly 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Palan 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 1-1 D. Kelly 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0

4. [1] Alastair Gray vs Arthur Cazaux (non prima ore: 08:30)



5. Jason Jung vs [8] Illya Marchenko



Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. Philip Sekulic vs [8] Daniel Cukierman



ATP Nonthaburi 1 Philip Sekulic Philip Sekulic 6 6 3 Daniel Cukierman [8] Daniel Cukierman [8] 4 7 6 Vincitore: Cukierman Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 3-6 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 15-40 3-5 → 3-6 D. Cukierman 0-15 0-30 df 15-30 ace 15-40 2-5 → 3-5 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 df 15-40 2-4 → 2-5 D. Cukierman 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 1-3 → 2-3 D. Cukierman 15-0 ace 15-15 30-15 ace 40-15 1-2 → 1-3 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 0-2 → 1-2 D. Cukierman 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-1 → 0-2 P. Sekulic 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* ace 2-2* df 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 df 6-6 → 6-7 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 5-6 → 6-6 D. Cukierman 15-0 ace 30-0 40-0 ace 5-5 → 5-6 P. Sekulic 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 4-5 → 5-5 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 4-4 → 4-5 P. Sekulic 15-0 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 ace 3-4 → 4-4 D. Cukierman 0-15 15-15 ace 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 3-3 → 3-4 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 2-3 → 3-3 D. Cukierman 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 ace 2-2 → 2-3 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Cukierman 15-0 ace 30-0 40-0 1-1 → 1-2 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 ace A-40 0-1 → 1-1 D. Cukierman 15-0 ace 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 P. Sekulic 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 D. Cukierman 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 4-4 → 5-4 P. Sekulic 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 4-3 → 4-4 D. Cukierman 0-15 0-30 0-40 df 15-40 3-3 → 4-3 P. Sekulic 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-3 → 3-3 D. Cukierman 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 2-2 → 2-3 P. Sekulic 0-15 15-15 30-15 40-15 1-2 → 2-2 D. Cukierman 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 ace A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 P. Sekulic 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 D. Cukierman 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

2. [2] Tristan Schoolkate vs Seong-chan Hong



ATP Nonthaburi 1 Tristan Schoolkate [2] • Tristan Schoolkate [2] 0 6 0 Seong-chan Hong Seong-chan Hong 0 7 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Schoolkate 0-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 0-3* 0-4* 0*-5 1*-5 ace 1-6* 2-6* 6-6 → 6-7 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 ace 5-6 → 6-6 S. Hong 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 5-5 → 5-6 T. Schoolkate 30-0 30-15 30-30 df 40-30 4-5 → 5-5 S. Hong 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 3-5 → 4-5 T. Schoolkate 15-0 30-0 40-0 2-5 → 3-5 S. Hong 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-4 → 2-5 T. Schoolkate 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 2-3 → 2-4 S. Hong 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 T. Schoolkate 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 1-2 → 2-2 S. Hong 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 1-1 → 1-2 T. Schoolkate 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 S. Hong 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

3. [Alt] Shinji Hazawa OR Yuta Shimizu vs Philip Sekulic OR [8] Daniel Cukierman



4. [4] Billy Harris vs Alibek Kachmazov (non prima ore: 08:30)



5. Evgeny Donskoy vs Prajnesh Gunneswaran



Court 2 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00)

1. Manish Sureshkumar vs [11] Kyrian Jacquet



ATP Nonthaburi 1 Manish Sureshkumar Manish Sureshkumar 1 1 Kyrian Jacquet [11] Kyrian Jacquet [11] 6 6 Vincitore: Jacquet Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 M. Sureshkumar 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-5 → 1-6 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 1-4 → 1-5 M. Sureshkumar 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 df 1-3 → 1-4 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 1-3 M. Sureshkumar 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 1-1 → 1-2 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 M. Sureshkumar 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 K. Jacquet 15-0 30-0 40-0 1-5 → 1-6 M. Sureshkumar 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 1-4 → 1-5 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 1-3 → 1-4 M. Sureshkumar 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 0-3 → 1-3 K. Jacquet 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 0-2 → 0-3 M. Sureshkumar 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 40-A 0-1 → 0-2 K. Jacquet 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

CHALLENGER Granby (Canada) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

1. [1] Alafia Ayenivs [10] Jonathan Eysseric1. [4] Taha Baadivs [9] Aidan Mayo1. [3] Colin Markesvs [8] Julian Cash

2. [5] Osgar O’Hoisin vs [WC] Justin Boulais



3. [6] Kelsey Stevenson vs [12] Luke Saville



4. Dan Martin vs [11] Connor Farren



