Combined Cincinnati: Il programma completo delle Finali

Center Court – Ora italiana: 20:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. Petra Kvitova vs [Q] Caroline Garcia

2. [4] Stefanos Tsitsipas vs [PR] Borna Coric (non prima ore: 22:30)

Grand Stand – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [1] Rajeev Ram / Joe Salisbury vs [6] Tim Puetz / Michael Venus