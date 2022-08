Challenger Granby: Il Tabellone Principale. Rinderknech guida il seeding

Challenger Granby – Tabellone Principale – hard

(1) Rinderknech, Arthur vs Kumar, Omni

Dougaz, Aziz vs Qualifier

Qualifier vs (WC) Diallo, Gabriel

Blanch, Ulises vs (7) Stebe, Cedrik-Marcel

(4) Kozlov, Stefan vs McHugh, Aidan

Qualifier vs Mejia, Nicolas

Chappell, Nick vs Habib, Hady

Zhu, Evan vs (5) Humbert, Ugo

(6) Shang, Juncheng vs (WC) Stakusic, Marko

Qualifier vs Clark, Ezekiel

Qualifier vs Chidekh, Clement

Draxl, Liam vs (3) Thompson, Jordan

(8) Hardt, Nick vs (WC) Aguilar, Juan Carlos

Janvier, Maxime vs Moriya, Hiroki

Patten, Henry vs Seelig, Kyle

Qualifier vs (2) Vesely, Jiri