Challenger Banja Luka: Il Tabellone Principale e di Quali. Giustino nel Md e Weis nelle quali

Challenger Banja Luka – Tabellone Principale – terra

(1) Alvarez Varona, Nicolas vs Casanova, Hernan

Qualifier vs Qualifier

Alvarez, Nicolas vs Qualifier

(PR) Choinski, Jan vs (7) Giustino, Lorenzo

(3/WC) Dzumhur, Damir vs (WC) Bondarenko, Yevhenii

Qualifier vs (Alt) Jianu, Filip Cristian

Fatic, Nerman vs Gakhov, Ivan

Van Assche, Luca vs (5) Virtanen, Otto

(6) Ferreira Silva, Frederico vs Lama, Gonzalo

Qualifier vs Miedler, Lucas

(WC) Minin, Matvey vs Madaras, Dragos Nicolae

Qualifier vs (4) Sanchez Izquierdo, Nikolas

(8) Basic, Mirza vs Villanueva, Gonzalo

Ajdukovic, Duje vs Vatutin, Alexey

Durasovic, Viktor vs Nikles, Johan

Fanselow, Sebastian vs (2) Marozsan, Fabian

(1) Coppejans, Kimmervs Apostol, Bogdan IonutKadhe, Arjunvs (10) Lazarov, Alexandar

(2) Hassan, Benjamin vs Bondarevskiy, Yan

Fajta, Peter vs (7) Royer, Valentin

(3) Chepelev, Andrey vs (Alt) Snitari, Ilya

(WC) Tadic, Vladan vs (9) Weis, Alexander

(4) Prihodko, Oleg vs Topo, Marko

(WC) Petrovic, Drazen vs (11) Bobrov, Bogdan

(5) Neuchrist, Maximilian vs (WC) Bellucci, Thomaz

Ivanov, Simon Anthony vs (8) Seyboth Wild, Thiago

(6) Setkic, Aldin vs (WC) Nedic, Andrej

Poljicak, Mili vs (12) Madarasz, Gergely

Grandstand – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [5] Maximilian Neuchrist vs [WC] Thomaz Bellucci

2. [4] Oleg Prihodko vs Marko Topo

3. Mili Poljicak vs [12] Gergely Madarasz

4. [2] Benjamin Hassan vs Yan Bondarevskiy

Court 1 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Andrey Chepelev vs [Alt] Ilya Snitari

2. Simon Anthony Ivanov vs [8] Thiago Seyboth Wild

3. Peter Fajta vs [7] Valentin Royer

4. Arjun Kadhe vs [10] Alexandar Lazarov (non prima ore: 15:30)