Challenger Nonthaburi 1: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Presenza di Federico Gaio nel Md

CHALLENGER Nonthaburi (Thailandia) – Tabellone Principale, cemento

(1) Gray, Alastair vs Cazaux, Arthur

Donskoy, Evgeny vs Gunneswaran, Prajnesh

Ly, Nam Hoang vs Qualifier

Jung, Jason vs (8) Marchenko, Illya

(4) Harris, Billy vs Kachmazov, Alibek

Santillan, Akira vs (WC) Trongcharoenchaikul, Wishaya

Sweeny, Dane vs (WC) Charoenphon, Yuttana

Fomin, Sergey vs (5) Decamps, Gabriel

(7) Kuhn, Nicola vs Lock, Benjamin

Qualifier vs Qualifier

(WC) Samrej, Kasidit vs Qualifier

Hsu, Yu Hsiou vs (3) Yevseyev, Denis

(6) Oliel, Yshai vs Gaio, Federico

Zhukayev, Beibit vs Jasika, Omar

Yunchaokete, Bu vs Qualifier

Qualifier vs (2) Uchiyama, Yasutaka

CHALLENGER Nonthaburi (Thailandia) – Tabellone Qualificazione, cemento

(1) Vacherot, Valentinvs Nam, JiSungRawat, Sidharthvs (7) McCabe, James

(2) Schoolkate, Tristan vs (WC) Koaykul, Krittin

Hong, Seong-chan vs (9) Parker, Stuart

(3) Broom, Charles vs Legout, Timo

(WC) Isaro, Pruchya vs (10) Brymer, Gage

(4/Alt) Chung, Yunseong vs Shimizu, Yuta

Sekulic, Philip vs (8) Cukierman, Daniel

(5) Istomin, Denis vs Kelly, Dayne

(WC) Wattanakul, Pol vs (12) Palan, Dominik

(6) Sasikumar, Mukund vs (WC) Suksumrarn, Thantub

Sureshkumar, Manish vs (11) Jacquet, Kyrian

1. [2] Tristan Schoolkatevs [WC] Krittin Koaykul2. [WC] Pruchya Isarovs [10] Gage Brymer3. [WC] Pol Wattanakulvs [12] Dominik Palan4. [6] Mukund Sasikumarvs [WC] Thantub Suksumrarn

Court B – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Seong-chan Hong vs [9] Stuart Parker

2. [1] Valentin Vacherot vs JiSung Nam

3. [5] Denis Istomin vs Dayne Kelly

4. [4/Alt] Yunseong Chung vs Yuta Shimizu

Court 1 – Ora italiana: 05:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [3] Charles Broom vs Timo Legout

2. Sidharth Rawat vs [7] James McCabe

3. Philip Sekulic vs [8] Daniel Cukierman

4. Manish Sureshkumar vs [11] Kyrian Jacquet