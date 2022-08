WTA 125 Vancouver: Lucia Bronzetti è in finale!

Lucia Bronzetti è in finale nel torneo WTA 125 di Vancuover.

La 23enne di Villa Verucchio, posizionata al n.66 del ranking WTA e in tabellone come testa di serie n.2, ha sconfitto in semifinale la svedese Rebecca Peterson, n.87 in classifica e testa di serie n.5, con un doppio 62.

Domani sfiderà in finale una tra Emma Navarro o Valentini Grammatikopoulou.

WTA 125 Vancouver (Canada) – Semifinali, cemento

WTA Vancouver 125 Rebecca Peterson [5] Rebecca Peterson [5] 2 2 Lucia Bronzetti [2] Lucia Bronzetti [2] 6 6 Vincitore: L. Bronzetti Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 2-5 → 2-6 Rebecca Peterson 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 40-15 2-3 → 2-4 Rebecca Peterson 0-15 0-30 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 0-15 0-30 15-30 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 1-2 → 2-2 Rebecca Peterson 0-15 0-30 df 0-40 1-1 → 1-2 Lucia Bronzetti 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 Rebecca Peterson 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Lucia Bronzetti 30-0 30-15 40-15 2-5 → 2-6 Rebecca Peterson 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 2-4 → 2-5 Lucia Bronzetti 30-0 40-0 2-3 → 2-4 Rebecca Peterson 15-0 15-15 15-30 15-40 2-2 → 2-3 Lucia Bronzetti 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 2-2 Rebecca Peterson 15-0 30-0 40-0 1-1 → 2-1 Lucia Bronzetti 15-0 1-0 → 1-1 Rebecca Peterson 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-0 → 1-0

(5) Rebecca Petersonvs (2) Lucia Bronzetti

Emma Navarro vs Valentini Grammatikopoulou