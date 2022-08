WTA 250 Cleveland: Il Tabellone Prncipale. Martina Trevisan testa di serie n.2

WTA 250 Cleveland – Tabellone Principale – hard

(1/WC) Barbora Krejcikova vs Anastasia Potapova

Qualifier vs Bernarda Pera

(WC) Sofia Kenin vs Qualifier

(WC) Peyton Stearns vs (5) Irina-Camelia Begu

(4) Elise Mertens vs Sorana Cirstea

Magda Linette vs Yulia Putintseva

Qualifier vs Anhelina Kalinina

Liudmila Samsonova vs (6) Caroline Garcia

(7) Aliaksandra Sasnovich vs Aleksandra Krunic

Sara Sorribes Tormo vs Camila Osorio

Varvara Gracheva vs Madison Brengle

(WC) Lauren Davis vs (3) Ekaterina Alexandrova

(8) Alizé Cornet vs Dayana Yastremska

Clara Tauson vs Qualifier

Shuai Zhang vs Katerina Siniakova

Mayar Sherif vs (2) Martina Trevisan