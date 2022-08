ATP 250 Winston Salem: Il Tabellone Principale. Tre azzurri al via

ATP 250 Winston Salem – Tabellone Principale – Parte Alta

(1/WC) Dimitrov, Grigor vs Bye

(WC) Thiem, Dominic vs (WC) Wolf, J.J.

Fognini, Fabio vs Lajovic, Dusan

Bye vs (13) Draper, Jack

(11) Ivashka, Ilya vs Bye

Lehecka, Jiri vs Gojowczyk, Peter

(WC) Ymer, Mikael vs Coria, Federico

Bye vs (7) Baez, Sebastian

(3) Rune, Holger vs Bye

Kwon, Soonwoo vs Altmaier, Daniel

Djere, Laslo vs Goffin, David

Bye vs (16) Sousa, Joao

(12) Martinez, Pedro vs Bye

Qualifier vs Johnson, Steve

Gasquet, Richard vs Majchrzak, Kamil

Bye vs (5) Musetti, Lorenzo

(8) Ramos-Vinolas, Albertvs ByeMillman, Johnvs Gaston, HugoQualifier vs Mannarino, AdrianBye vs (9) Ruusuvuori, Emil

(14) Sonego, Lorenzo vs Bye

Qualifier vs Tabilo, Alejandro

Kokkinakis, Thanasi vs Duckworth, James

Bye vs (4) Cressy, Maxime

(6) Basilashvili, Nikoloz vs Bye

Kudla, Denis vs Monteiro, Thiago

Etcheverry, Tomas Martin vs (PR) Edmund, Kyle

Bye vs (10) Bonzi, Benjamin

(15) Munar, Jaume vs Bye

Dellien, Hugo vs Tseng, Chun-Hsin

Qualifier vs Popyrin, Alexei

Bye vs (2) van de Zandschulp, Botic