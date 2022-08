Ben Shelton elimina anche Casper Ruud a Cincinneti. Primo successo in carriera contro un top ten

L’NCAA forse potrà dimenticarsi di Ben Shelton, perché il campione del college forse non tornerà. Il diciannovenne americano continua a bruciare le tappe e mette in scena un’esibizione spettacolare per sconfiggere nientemeno che Casper Ruud, festeggiando così la sua prima vittoria contro un giocatore top ten.

Il numero 229 della classifica ATP, al debutto nei Masters 1000, si è già assicurato un posto negli ottavi di finale di Cincinnati battendo la quinta testa di serie per 6-3, 6-3 in appena 1h09. Shelton ha sparato ben 30 vincenti a fronte di soli 10 errori non forzati, con un tennis ultra-attaccante che fanno ben sperare gli Stati Uniti.

Shelton, che ha brillato all’Università della Florida insieme a Duarte Vale, misurerà ora la sua forza contro Cameron Norrie, con lo sguardo rivolto ai quarti di finale di Cincinnati.