Masters 1000 Cincinnati: Matteo Berrettini ancora eliminato al primo turno. L’azzurro si arrende al tiebreak del terzo set a Tiafoe (Video)

Matteo Berrettini fuori al primo turno nel torneo Masters 1000 di Cincinnati.

Nella notte italiana il 26enne romano, n.15 del ranking e 12 del seeding ha ceduto 76(3) 46 76(5), dopo una battaglia di quasi tre ore, allo statunitense Frances Tiafoe, n.25 ATP.

Nel terzo e decisivo set entrambi hanno cercato di ottenere il più possibile dal servizio (cosa riuscita al meglio all’americano che ha perso in tutto solo cinque punti).

Nel sesto gioco Matteo è stato costretto ad annullare due palle-break e a recuperare da 15-40. E grazie alla prima di servizio il romano ha cancellato una palla-break nell’ottavo game.

Nel dodicesimo gioco la palla-break era anche un match-point ma Tiafoe, al termine di uno scambio rocambolesco, ha messo in corridoio di poco il passante di rovescio incrociato stretto.

Si andava al tiebreak e nel settimo punto Tiafoe si è attaccato a rete dopo una risposta incisiva ottenendo il mini-break (4-3): lo statunitense sul 6-3 si è procurato altre tre match-point, Berrettini ha annullato i primi due ma sul 5 a 6, l’azzurro ha affossato in rete il diritto perdendo la partita per 7 punti a 5.

ATP Cincinnati Matteo Berrettini [12] Matteo Berrettini [12] 6 6 6 Frances Tiafoe Frances Tiafoe 7 4 7 Vincitore: Tiafoe Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 2-2* 2*-3 3*-3 3-4* 3-5* 3*-6 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 5-6 → 6-6 F. Tiafoe 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 5-5 → 5-6 M. Berrettini 0-15 15-15 ace 30-15 40-15 4-5 → 5-5 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 4-4 → 4-5 M. Berrettini 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 3-4 → 4-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 2-2 → 2-3 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 ace 40-15 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 ace 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 ace 40-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 M. Berrettini 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 5-4 → 6-4 F. Tiafoe 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 5-3 → 5-4 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 F. Tiafoe 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Berrettini 15-0 ace 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 3-2 → 4-2 F. Tiafoe 0-15 15-15 15-30 15-40 df 2-2 → 3-2 M. Berrettini 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-2 → 2-2 F. Tiafoe 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 40-30 1-1 → 1-2 M. Berrettini 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 df A-40 0-1 → 1-1 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 0-1* df 1-1* 1*-2 ace 2*-2 3-2* 3-3* ace 3*-4 3*-5 3-6* 6-6 → 6-7 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 M. Berrettini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 5-5 → 6-5 F. Tiafoe 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 40-40 A-40 5-4 → 5-5 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 4-4 → 5-4 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 4-3 → 4-4 M. Berrettini 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 F. Tiafoe 15-0 30-0 40-0 40-15 3-2 → 3-3 M. Berrettini 15-0 30-0 ace 40-0 2-2 → 3-2 F. Tiafoe 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Berrettini 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 F. Tiafoe 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Berrettini 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-0 → 1-0

12 ACES 163 DOUBLE FAULTS 279/127 (62%) FIRST SERVE 58/105 (55%)62/79 (78%) 1ST SERVE POINTS WON 48/58 (83%)24/48 (50%) 2ND SERVE POINTS WON 31/47 (66%)8/8 (100%) BREAK POINTS SAVED 1/2 (50%)17 SERVICE GAMES PLAYED 1710/58 (17%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 17/79 (22%)16/47 (34%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 24/48 (50%)1/2 (50%) BREAK POINTS CONVERTED 0/8 (0%)17 RETURN GAMES PLAYED 1714/23 (61%) NET POINTS WON 25/33 (76%)34 WINNERS3438 UNFORCED ERRORS 2586/127 (68%) SERVICE POINTS WON 79/105 (75%)26/105 (25%) RETURN POINTS WON 41/127 (32%)112/232 (48%) TOTAL POINTS WON 120/232 (52%)228 km/h MAX SPEED 223 km/h211 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 202 km/h164 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 147 km/h