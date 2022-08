Nadal potrebbe lasciare Cincinnati da numero uno del mondo

C’erano molti dubbi sul fatto che Rafael Nadal avrebbe partecipato al Masters 1000 di Cincinnati, anche perché si era ritirato da Montreal, ma la verità è che lo spagnolo gareggerà in Ohio per la prima volta dopo cinque anni. Questo ha un impatto immediato, poiché il vantaggio di Daniil Medvedev in cima alla classifica ATP è in pericolo.

Il russo ha ora degli obiettivi minimi da raggiungere se vuole arrivare a New York come leader della classifica mondiale. Nadal ha una reale, anche se piccola, possibilità di farcela.

Rafael dovrà sempre vincere il Masters 1000 di Cincinnati. Ma questo non è “tutto”. Rafa deve sperare in una sconfitta di Medvedev prima dei quarti di finale. In altre parole, il russo dovrà perdere contro Maxime Cressy o Botic van de Zandschulp al secondo turno, oppure contro Grigor Dimitrov, Denis Shapovalov, Jenson Brooksby o Tommy Paul negli ottavi di finale.

Se Nadal dovesse balzare in testa alla classifica ATP, sarebbe la prima volta che lo spagnolo si troverebbe in vetta dal 20 gennaio 2020, quando fu superato da Novak Djokovic. In totale, ha 209 settimane da numero uno al mondo nel corso della sua carriera.