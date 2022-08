WTA 1000 Cincinnati: Il Main Draw. Al via Martina Trevisan e Camila Giorgi

WTA 1000 Cincinnati – Tabellone Principale – Parte Alta

(1) Iga Swiatek vs Bye

(WC) Sloane Stephens vs Alizé Cornet

Madison Keys vs Yulia Putintseva

Beatriz Haddad Maia vs (16) Jelena Ostapenko

(11) Coco Gauff vs Qualifier

Sara Sorribes Tormo vs Alison Riske-Amritraj

Elena Rybakina vs (SE) Exempt Special

Bye vs (8) Garbiñe Muguruza

(3) Paula Badosa vs Bye

Qualifier vs Qualifier

Barbora Krejcikova vs Veronika Kudermetova

(SR) Karolina Muchova vs (15) Simona Halep

(12) Belinda Bencic vs Sorana Cirstea

Jil Teichmann vs Petra Kvitova

(WC) Catherine McNally vs Aliaksandra Sasnovich

Bye vs (5) Ons Jabeur

(7) Jessica Pegulavs Bye(SR) Bianca AndreescuvsKaia Kanepivs Victoria Azarenka(SR) Serena Williamsvs (10) Emma Raducanu

(14) Karolina Pliskova vs (WC) Venus Williams

Qualifier vs Elise Mertens

Qualifier vs Alison Van Uytvanck

Bye vs (4) Maria Sakkari

(6) Aryna Sabalenka vs Bye

Martina Trevisan vs Qualifier

(WC) Sofia Kenin vs (WC) Shelby Rogers

Amanda Anisimova vs (9) Daria Kasatkina

(13) Leylah Fernandez vs Ekaterina Alexandrova

Naomi Osaka vs Shuai Zhang

Qualifier vs Qualifier

Bye vs (2) Anett Kontaveit