Masters 1000 Montreal: Sinner doma Mannarino in rimonta

Esordio con successo per Jannik Sinner nel Masters 1000 canadese. L’azzurro rimonta il francese Adrian Mannarino, 2-6 6-4 6-2 il punteggio finale, che gli regala l’accesso agli ottavi di finale a Montreal. È stato il primo incontro sul sintetico per Jannik dopo molti mesi, tanto che l’ingresso in partita non è facile facilissimo, troppi errori e difficoltà a trovare il miglior ritmo e sicurezza in spinta. Mannarino si appoggiava alla perfezione ai colpi non così regolari e profondi di Jannik, trovando ottimi vincenti, e servendo molto bene. Da metà del secondo set Sinner ha preso progressivamente possesso dello scambio, alzando i ritmi e allontanando il francese dalla riga di fondo. Il match è girato a favore dell’altoatesino, che ha chiuso in crescendo con Mannarino in crisi ad un ginocchio dall’avvio del terzo set. Al prossimo turno Sinner trova Carreno Busta, in grande forma nel torneo: ha battuto Berrettini e lasciato per strada solo 8 games in due incontri. Non sarà un match affatto facile per Jannik.

La cronaca

Nel primo set Sinner cede il primo turno di servizio, nonostante ben tre ace nel game. Mannarino gioca con grande sicurezza i propri turni di battuta e trova un ottimo tempo di impatto sulle palle veloci ma non sempre profonde dell’azzurro. Il francese non concede nessuna chance di break e strappa per la seconda volta il break a Jannik nell’ottavo gioco, chiudendo per 6-2 il primo set.

Dal secondo set Sinner alza progressivamente il livello, commette ancora qualche errore ma non concede nessuna palla break a Mannarino, senza che alcun suo turno di servizio vada ai vantaggi. L’equilibrio si rompe sul 4 pari: Sinner spara un paio di risposte aggressive e sul 15-40 trova il primo break a favore dell’incontro, chiudendo il set 6-4 in sicurezza.

Il match sembra girato, non il miglior Sinner in costruzione dello scambio, ma inizia il terzo set con un break immediato, e salva una palla del contro break nel secondo game, consolidando il vantaggio sul 2-0 (e quarto game consecutivo vinto per l’italiano). Mannarino ha un fastidio al ginocchio, ha perso la migliore mobilità ma lotta. Sul 4-2 Sinner, Adrian è in crisi negli appoggi, sbaglia e concede una palla break. Sinner disegna il campo, con un diritto lungo linea in contro balzo provoca l’errore del rivale, è il secondo break per il 5-2. Chiude 6-2 Jannik, vola agli ottavi dove l’aspetta Carreno Busta, in grandissima forma nel torneo.

[7] Jannik Sinner vs [Q] Adrian Mannarino



ATP Montreal Jannik Sinner [7] Jannik Sinner [7] 2 6 6 Adrian Mannarino Adrian Mannarino 6 4 2 Vincitore: Sinner Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 J. Sinner 0-15 0-30 df 15-30 ace 30-30 ace 40-30 ace 5-2 → 6-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 4-2 → 5-2 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 3-1 → 3-2 J. Sinner 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 3-1 A. Mannarino 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 2-0 → 2-1 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 J. Sinner 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 5-4 → 6-4 A. Mannarino 0-15 0-30 15-30 15-40 4-4 → 5-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 40-0 40-15 3-4 → 4-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 3-3 → 3-4 J. Sinner 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 2-3 → 3-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 2-2 → 2-3 J. Sinner 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 J. Sinner 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 J. Sinner 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 2-5 → 2-6 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-4 → 2-5 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-4 → 2-4 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 1-3 → 1-4 J. Sinner 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-3 → 1-3 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 0-2 → 0-3 J. Sinner 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 ace 40-30 df 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 0-1 → 0-2 A. Mannarino 15-0 30-0 30-15 30-30 df 40-30 0-0 → 0-1

13 ACES 54 DOUBLE FAULTS 242/79 (53%) FIRST SERVE 38/69 (55%)33/42 (79%) 1ST SERVE POINTS WON 27/38 (71%)18/37 (49%) 2ND SERVE POINTS WON 18/31 (58%)2/4 (50%) BREAK POINTS SAVED 0/3 (0%)13 SERVICE GAMES PLAYED 1311/38 (29%) 1ST SERVE RETURN POINTS WON 9/42 (21%)13/31 (42%) 2ND SERVE RETURN POINTS WON 19/37 (51%)3/3 (100%) BREAK POINTS CONVERTED 2/4 (50%)13 RETURN GAMES PLAYED 136/13 (46%) NET POINTS WON 9/11 (82%)31 WINNERS 2127 UNFORCED ERRORS 1651/79 (65%) SERVICE POINTS WON 45/69 (65%)24/69 (35%) RETURN POINTS WON 28/79 (35%)75/148 (51%) TOTAL POINTS WON 73/148 (49%)214 km/h MAX SPEED 200 km/h202 km/h 1ST SERVE AVERAGE SPEED 178 km/h158 km/h 2ND SERVE AVERAGE SPEED 148 km/h