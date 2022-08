Laver Cup 2022: anche Tsitsipas e Ruud nel team Europe

Il team Europe alla prossima edizione della Laver Cup sarà un vero e proprio “Dream Team”. Oltre alla presenza dei Big 4 dell’ultima epoca del tennis maschile, Novak Djokovic, Rafael Nadal, Roger Federer ed Andy Murray, arriva l’annuncio che la squadra “azzurra” per l’edizione 2022 è completata da Stefanos Tsitsipas (n.5 del mondo) e Casper Ruud (n.7). L’evento si terrà all’O2 Arena di Londra i prossimi 23-25 settembre.

“È una squadra eccezionale” ha commentato il capitano del team europeo Bjorn Borg, “Stefanos e Casper sono tra i migliori della nuova generazione. Hanno già esordito con risultati eccellenti nella competizione e non ho alcun dubbio che apprezzeranno moltissimo il poter stare in campo e in squadra con i big 4. Londra avrà un evento incredibile quest’anno”.

“Sono più che orgoglioso di far parte quest’anno del team europeo” dichiara il greco, “Mi sono davvero divertito giocando la Laver Cup, essere parte di una squadra così competitiva e affrontare tutti assieme gli altri giocatori del resto del mondo, non vedo l’ora arrivi l’edizione di quest’anno”.

Secondo Ruud “Giocare a Boston è stata una grande esperienza, è un onore far parte quest’anno di una squadra mai vista prima”.

Mentre la squadra europea è più che al completo, due posti devono ancora essere completati da parte del Capitano del Team World John McEnroe: attualmente i “rossi” confermati per Londra 2022 sono Felix Auger-Aliassime, Taylor Fritz, Diego Schwartzman e Jack Sock.