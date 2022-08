Masters 1000 Montreal: Sinner debutta contro Mannarino, in quota l’azzurro “prenota” il passaggio del turno

Dopo le sconfitte al primo turno di Matteo Berrettini e Fabio Fognini, l’Italia del tennis nell’Atp Masters 1000 di Montreal si aggrappa a Jannik Sinner. L’azzurro ritorna in campo dopo la straordinaria vittoria nella finale di Umago contro Carlos Alcaraz e affronterà nel suo primo incontro del torneo il francese Adrian Mannarino, reduce dalla vittoria nel derby transalpino contro Arthur Rinderknech. Come riporta Agipronews, per i bookmaker dovrebbe essere un esordio agevole per Sinner, dato vincente in quota a 1,17 contro il 5,20 di Mannarino.

Vale inoltre 1,58 volte la posta un successo dell’italiano in due set, sale a 4,10 la vittoria per 2-1, mentre vale 10 volte la posta un successo di Mannarino sia in due che in tre set, segno di quanto l’ago della bilancia propenda a tutti gli effetti dalla parte del numero 12 del ranking mondiale.

Masters 1000 Canada

2R Paul – Alcaraz (2) 0-0 4.40 1.21

2R Rune – Carreno-Busta 0-2 2.55 1.51

2R Brooksby – Bautista-Agut (14) 1-1 1.86 1.95

2R Medvedev (1) – Kyrgios 1-2 1.51 2.57

2R Monfils (17) – Cressy 0-0 2.14 1.71

2R Tiafoe – Fritz (10) 1-3 2.93 1.40

2R De Minaur – Dimitrov (15) 1-1 1.49 2.63

2R Norrie (9) – Van De Zandschulp 0-0 1.41 2.90

2R Schwartzman (12) – Ramos-Vinolas 5-1 1.42 2.87

2R Nishioka – Auger Aliassime (6) 3-1 3.30 1.34

2R Rublev (5) – Evans 4-3 1.35 3.20