Challenger San Marino, Meerbusch, Lima e Chicago: I risultati con il dettaglio del Day 3 (LIVE)

CHALLENGER San Marino (San Marino) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. Robin Haasevs Nikolas Sanchez Izquierdo

2. [1] Carlos Taberner vs [Alt] Filip Cristian Jianu



Il match deve ancora iniziare

3. Fabian Marozsan vs Matteo Gigante (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Lukas Neumayer vs [8] Matteo Arnaldi (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Ivan Sabanov / Matej Sabanov vs [WC] Marco Miceli / Stefano Napolitano



Il match deve ancora iniziare

2. [1] Luis David Martinez / Fabien Reboul vs Jesper De Jong / Bart Stevens



Il match deve ancora iniziare

3. Denys Molchanov / Igor Zelenay vs [2] Albano Olivetti / Fernando Romboli



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. Boris Arias / Federico Zeballos vs Romain Arneodo / Sem Verbeek



Il match deve ancora iniziare

2. Viktor Durasovic / Georgii Kravchenko vs [4] Roman Jebavy / Adam Pavlasek



Il match deve ancora iniziare

3. Oriol Roca Batalla / Nikolas Sanchez Izquierdo vs Yan Bondarevskiy / Pavel Kotov



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Meerbusch (Germania) – 2° Turno, terra battuta

ATP Meerbusch Alexander Shevchenko Alexander Shevchenko 40 2 Riccardo Bonadio • Riccardo Bonadio A 0 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 R. Bonadio 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 A-40 2-0 A. Shevchenko 0-15 15-15 30-15 40-15 1-0 → 2-0 R. Bonadio 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 0-0 → 1-0

1. Alexander Shevchenko vs Riccardo Bonadio

2. Jonas Forejtek vs [WC] Kimmer Coppejans



Il match deve ancora iniziare

3. Filip Bergevi / Alexander Donski vs [2] Dustin Brown / Alexander Erler (non prima ore: 16:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Bernabe Zapata Miralles vs Oleksii Krutykh (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

ATP Meerbusch N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan [3] N.Sriram Balaji / Jeevan Nedunchezhiyan [3] 0 2 Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen • Karol Drzewiecki / Patrik Niklas-Salminen 0 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 1 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 2-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 15-0 30-0 40-0 1-2 → 2-2 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 N. Balaji / Nedunchezhiyan 0-15 15-15 30-15 40-15 0-1 → 1-1 K. Drzewiecki / Niklas-Salminen 15-0 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [3] N.Sriram Balaji/ Jeevan Nedunchezhiyanvs Karol Drzewiecki/ Patrik Niklas-Salminen

2. [PR] Sumit Nagal vs Andrea Arnaboldi



Il match deve ancora iniziare

3. [WC] Constantin Frantzen / Rudolf Molleker vs Theo Arribage / Luca Sanchez



Il match deve ancora iniziare

4. Adrian Andreev / Alexey Vatutin vs [PR] Jonas Forejtek / Sumit Nagal



Il match deve ancora iniziare

YONEX Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [1] David Pel / Szymon Walkow vs Lucas Gerch / Henri Squire



Il match deve ancora iniziare

GWR Court – Ora italiana: 15:30 (ora locale: 3:30 pm)

1. [Alt] Jaroslav Pospisil / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Sanjar Fayziev / Mats Hermans



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Chicago (USA) 1° Turno, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [LL] Evan Zhuvs [2] Christopher O’Connell

2. Christopher Eubanks vs [Q] Ryan Harrison (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

3. [3] Stefan Kozlov vs Ernesto Escobedo



Il match deve ancora iniziare

4. Ruben Gonzales / Artem Sitak vs [2] Andre Goransson / Ben McLachlan (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

5. [8] Fernando Verdasco vs Liam Broady (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 21 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Paul Jubb vs [4] Jordan Thompson



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Enzo Couacaud vs [5] Radu Albot (non prima ore: 18:00)



Il match deve ancora iniziare

3. Antoine Escoffier vs Kaichi Uchida



Il match deve ancora iniziare

4. [Q] Aidan McHugh vs [LL] Zachary Svajda



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Hans Hach Verdugo / Hunter Reese vs Evan King / Mitchell Krueger (non prima ore: 00:30)



Il match deve ancora iniziare

Court 23 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [Q] Keegan Smith vs Gijs Brouwer



Il match deve ancora iniziare

2. [Q] Billy Harris vs [WC] Aleksandar Kovacevic



Il match deve ancora iniziare

3. [Q] Brandon Holt vs Alexander Ritschard



Il match deve ancora iniziare

4. [PR] Yuki Bhambri / Saketh Myneni vs Luke Saville / Jordan Thompson (non prima ore: 21:30)



Il match deve ancora iniziare

5. Enzo Couacaud / Max Schnur vs [WC] Christopher Eubanks / Ben Shelton



Il match deve ancora iniziare

6. [WC] Brandon Holt / Nicholas Monroe vs [3] Sander Gille / John-Patrick Smith



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Lima (Peru) – 2° Turno, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [Q] Jorge Pantavs [6] Renzo Olivo

2. [8] Gastao Elias vs [WC] Ignacio Buse OR [Q] Eduardo Ribeiro



Il match deve ancora iniziare

3. Roman Andres Burruchaga vs [WC] Gonzalo Bueno



Il match deve ancora iniziare

4. [1] Tomas Martin Etcheverry vs Roberto Quiroz (non prima ore: 01:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4] Conner Huertas del Pino / Arklon Huertas Del Pino Cordova vs [Alt] Gonzalo Bueno / Ignacio Buse



Il match deve ancora iniziare

Cancha 9 – Ora italiana: 19:30 (ora locale: 12:30)

1. Ignacio Carou / Facundo Mena vs Nicolas Alvarez / Daniel Dutra da Silva



Il match deve ancora iniziare

2. Alejandro Mendoza / Andres Urrea OR [Alt] Juan Bautista Otegui / Thiago Agustin Tirante vs [2] Sergio Galdos / Renzo Olivo (non prima ore: 22:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 11 – Ora italiana: 22:00 (ora locale: 15:00)

1. [Alt] Blu Baker / Nick Chappell vs Alexander Merino / Jorge Panta



Il match deve ancora iniziare