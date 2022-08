Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: Il programma completo di Martedì 09 Agosto 2022

Masters 1000 Montreal

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Vasek Pospisil vs Tommy Paul

2. [WC] Alexis Galarneau vs [15] Grigor Dimitrov

3. Denis Shapovalov vs Alex de Minaur

4. Sebastian Baez vs Nick Kyrgios

5. [WC] Andy Murray vs [10] Taylor Fritz (non prima ore: 00:30)

6. Emil Ruusuvuori vs [8] Hubert Hurkacz

Court Rogers – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Pablo Carreno Busta vs [11] Matteo Berrettini

2. [17] Gael Monfils vs [Alt] Pedro Martinez

3. [Q] Marcos Giron vs [14] Roberto Bautista Agut

4. [9] Cameron Norrie vs Brandon Nakashima

5. [12] Diego Schwartzman vs Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 00:30)

6. Kevin Krawietz / Andreas Mies vs [PR] Lukasz Kubot / Stan Wawrinka

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [13] Marin Cilic vs [PR] Borna Coric

2. [Q] Adrian Mannarino vs [Q] Arthur Rinderknech

3. [Q] Hugo Gaston vs [Q] Jack Draper

4. Frances Tiafoe vs Benjamin Bonzi

5. Miomir Kecmanovic vs Botic van de Zandschulp

6. Karen Khachanov / Denis Shapovalov vs Rohan Bopanna / Matwe Middelkoop

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Aslan Karatsev vs Maxime Cressy

2. Filip Krajinovic vs Daniel Evans

3. [Q] Fabio Fognini vs Holger Rune

4. [Q] Benoit Paire vs [SE] Yoshihito Nishioka

5. [WC] David Goffin vs Albert Ramos-Vinolas

6. Grigor Dimitrov / Andrey Rublev vs Matthew Ebden / Max Purcell

Rebecca Marinovs Qinwen Zhengvs (9) Emma RaducanuKaia Kanepivs Naomi Osaka(11) Daria Kasatkinavs Bianca Andreescu(3) Maria Sakkarivs Sloane Stephens

National Bank Grandstand Court – ore 17:00

Madison Brengle vs (10) Coco Gauff

Veronika Kudermetova vs Ajla Tomljanovic

Amanda Anisimova vs Carol Zhao

(12) Belinda Bencic vs Tereza Martincova Non prima 23:00

Court 1 – ore 17:00

Sara Sorribes Tormo vs Claire Liu

Shuai Zhang vs Cristina Bucsa

Kirsten Flipkens / Sara Sorribes Tormo vs Bianca Fernandez / Leylah Fernandez

Marie Bouzkova / Laura Siegemund vs Nadiia Kichenok / Tereza Mihalikova

Court 4 – ore 17:00

Anna Bondar vs Elise Mertens Inizio 16:00

(7) Beatriz Haddad Maia / (7) Barbora Krejcikova vs Kaitlyn Christian / Oksana Kalashnikova

Madison Keys / Sania Mirza vs Alizé Cornet / Jil Teichmann

Alicja Rosolska / Erin Routliffe vs Nicole Melichar-Martinez / Ellen Perez

Court 3 – ore 17:00

Eri Hozumi / Makoto Ninomiya vs Vivian Heisen / Monica Niculescu

Ulrikke Eikeri / Catherine Harrison vs (6) Lyudmyla Kichenok / (6) Jelena Ostapenko

Asia Muhammad / Ena Shibahara vs Kayla Cross / Victoria Mboko

Anna Bondar / Kimberley Zimmermann vs Sofia Kenin / Yulia Putintseva