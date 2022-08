WTA 1000 Toronto: Martina Trevisan subito eliminata dal torneo canadese

Out Martina

Niente da fare per Martina Trevisan sconfitta all’esordio nel torneo WTA 1000 di Toronto.

La 28enne mancina di Firenze, n.26 WTA, ha ceduto 62 26 62, dopo oltre due ore di lotta, alla brasiliana Beatriz Haddad Maia, n.24 del ranking best ranking.

Da segnalare che l’azzurra nel terzo e decisivo set sotto per 0 a 4 recuperava un break nel sesto gioco e sul 2 a 4 dopo aver mancato una palla game sul proprio servizio cedeva nuovamente la battuta prima di uscire di scena pochi minuti dopo la partita per 6 a 2.