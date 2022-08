Race to Milan: stabili gli azzurri, otto in top 20

Sono sempre otto i giovani italiani nelle prime venti posizioni della Pepperstone

ATP Race to Milan, la classifica stagionale dei tennisti Under 21 che decretera gli otto qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, in programma all’Allianz Cloud di Milano dall’8 al 12 novembre.

La classifica e guidata dallo spagnolo Carlos Alcaraz, con Jannik Sinner e Lorenzo Musetti rispettivamente secondo e terzo davanti al danese Holger Rune, che rosicchia qualche punto sul

carrarino, ancora comunque a discreta distanza di sicurezza (+143 punti).

Francesco Passaro completa la top10 grazie agli ottimi risultati nei challenger italiani: il perugino ha vinto a Trieste e disputato le finali a Forlì (battuto da Musetti), Milano e Sanremo. Stabili Giulio Zeppieri (n.12), Flavio Cobolli (n.13) e Luca Nardi (n.14). Resta in quindicesima posizione Francesco Maestrelli: il 19enne di Pisa è uno dei giovani che ha scalato più posizioni nel 2022, passando dal n.757 nella Pepperstone ATP Rankings di inizio anno all’attuale n.206 grazie ai punti raccolti con la vittoria al challenger di Verona (partendo dalle qualificazioni), la finale disputata in quello di Francavilla al Mare e la semifinale a Trieste (sconfitto da Passaro). Luciano Darderi occupa la diciottesima posizione.

Vicinissimo ai Top 20 c’è Matteo Arnaldi, ventunesimo a soli 9 punti di distanza dal serbo Hamad

Medjedovic.

L’unica variazione di rilievo nella top ten Race to Milan di questa settimana e il sorpasso al quinto posto operato dal ceco Jiri Lehecka (n.5), vincitore davanti al pubblico di casa dell’ATP Challenger di Liberec (Repubblica Ceca), sul britannico Jack Draper, sceso così in sesta posizione.

PEPPERSTONE RACE TO MILAN (08-08-2022)

1. Carlos Alcaraz (19 anni, ESP) – 4.270 punti

2. Jannik Sinner (20, ITA) -1.680

3. Lorenzo Musetti (20, ITA) – 1.141

4. Holger Rune (19, DEN) -998

5. Jiri Lehecka (20, CZE) – 592

6. Jack Draper (20, GBR) – 585

7. Brandon Nakashima (20, USA) – 482

8. Chun Hsin Tseng (20, TPE) – 423

9. Dominic Stricker (19, SUI) – 374

10. Francesco Passaro (21, ITA) – 365

11. Filip Misolic (20, AUT) – 316

12. Giulio Zeppieri (20, ITA) – 285

13. Flavio Cobolli (20, ITA) – 261

14. Luca Nardi (18, ITA) – 234

15. Francesco Maestrelli (19, ITA) – 233