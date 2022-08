Quale sarebbe la classifica di Kyrgios se i punti di Wimbledon fossero conteggiati?

Nick Kyrgios è nella migliore forma in carriera, ma questo non si riflette esattamente nella sua classifica, almeno per ora. L’australiano non ha aggiunto alla sua classifica i 1200 punti relativi alla finale di Wimbledon – per ragioni note – ma è possibile rivelare quale sarebbe la sua posizione (nella classifica ATP e nell’ATP Race) se quei punti fossero stati conteggiati.

Rankng Entry System ATP

Senza i punti di Wimbledon: 37°

Con i punti di Wimbledon: 15°

Race ATP

Senza i punti di Wimbledon: 21°

Con i punti di Wimbledon: 10°