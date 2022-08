Masters 1000 Montreal e WTA 1000 Toronto: Il programma completo di Lunedì 08 Agosto 2022

Masters 1000 Montreal

Court Central – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. [PR] Stan Wawrinka vs Emil Ruusuvuori

2. [WC] Andy Murray vs [10] Taylor Fritz (non prima ore: 20:00)

3. Denis Shapovalov vs Alex de Minaur (non prima ore: 00:30)

4. [12] Diego Schwartzman vs Alejandro Davidovich Fokina

Court Rogers – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Francisco Cerundolo vs Karen Khachanov

2. Alexander Bublik vs Jenson Brooksby

3. [Q] Hugo Gaston vs [Q] Jack Draper

4. [Q] Marcos Giron vs [14] Roberto Bautista Agut (non prima ore: 00:30)

5. [Q] Fabio Fognini vs Holger Rune

Court 9 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 12:00 pm)

1. Alex Molcan vs Mackenzie McDonald

2. Grigor Dimitrov / Andrey Rublev vs Matthew Ebden / Max Purcell

3. Benjamin Bonzi / Gael Monfils vs [WC] Vasek Pospisil / Jannik Sinner (non prima ore: 21:30)

4. [Q] Adrian Mannarino vs [Q] Arthur Rinderknech

Court 5 – Ora italiana: 19:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. [6] Tim Puetz / Michael Venus vs Hubert Hurkacz / Jan Zielinski

2. Jamie Murray / Bruno Soares vs Daniel Evans / John Peers





(15) Simona Halepvs Donna VekicNuria Parrizas Diazvs Serena WilliamsSloane Stephensvs Sofia KeninStorm Sandersvs (13) Leylah FernandezJil Teichmannvs Venus Williams

National Bank Grandstand Court – ore 17:00

Elena Rybakina vs Marie Bouzkova

Barbora Krejcikova vs (14) Karolina Pliskova

Alizé Cornet vs Caroline Garcia

Petra Kvitova vs Alison Riske-Amritraj

Katherine Sebov vs Yulia Putintseva

Court 1 – ore 17:00

Beatriz Haddad Maia vs Martina Trevisan

(16) Jelena Ostapenko vs Anhelina Kalinina

Asia Muhammad vs Madison Keys