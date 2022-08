Challenger San Marino, Meerbusch, Lima e Chicago: I risultati con il dettaglio del Day 1 (LIVE)

CHALLENGER San Marino (San Marino) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [4] Lukas Neumayervs [WC] Marco De Rossi

2. [3] Marius Copil vs [12] Valentin Vacherot



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Filip Cristian Jianu vs [WC] Ernests Gulbis (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Federico Gaio vs [8] Matteo Arnaldi (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [4/WC] Flavio Cobolli vs Fabian Marozsan



Il match deve ancora iniziare

Court 3 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. Alexander Weis vs [WC] Enrico Dalla Valle



Il match deve ancora iniziare

2. [5] Oleg Prihodko vs [7] Andrey Chepelev



Il match deve ancora iniziare

3. [7] Nino Serdarusic vs Lorenzo Giustino (non prima ore: 17:00)



Il match deve ancora iniziare

Court 2 – Ora italiana: 10:00 (ora locale: 10:00 am)

1. [1] Viktor Durasovic vs [9] Elmar Ejupovic



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Matias Zukas vs [10] Francesco Forti



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Meerbusch (Germania) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [6] Thiago Seyboth Wildvs [10] Lucas Gerch

2. [2] Denis Yevseyev vs [WC] Max Hans Rehberg



Il match deve ancora iniziare

3. Oleksii Krutykh vs [WC] Marko Topo (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Andrea Arnaboldi vs [6] Geoffrey Blancaneaux (non prima ore: 17:30)



Il match deve ancora iniziare

STM Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [3] Alexey Vatutin vs Gauthier Onclin



Il match deve ancora iniziare

2. [4] Adrian Andreev vs Tristan Lamasine



Il match deve ancora iniziare

3. [Alt] Dan Added vs [PR] Sumit Nagal (non prima ore: 15:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Riccardo Bonadio vs [2] Franco Agamenone (non prima ore: 16:30)



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [1] Nikola Milojevicvs [8] Carlos Lopez Montagud

GWR Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [5] Clement Tabur vs [9] Oscar Jose Gutierrez



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Chicago (USA) – 1° Turno – TD Qualificazione – 1° Turno Md, cemento

Il match deve ancora iniziare

1. [Alt] Strong Kirchheimervs [10] Zachary Svajda

2. [4] Yosuke Watanuki vs [WC] Ryan Harrison



Il match deve ancora iniziare

3. [6] Billy Harris OR [Alt] Makoto Ochi vs [Alt] Gage Brymer OR [11] Tennys Sandgren



Il match deve ancora iniziare

Court 21 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Shintaro Mochizuki vs [12] Aziz Dougaz



Il match deve ancora iniziare

2. [Alt] Gage Brymer vs [11] Tennys Sandgren (non prima ore: 19:00)



ATP Chicago Gage Brymer Gage Brymer 0 4 4 Tennys Sandgren [11] • Tennys Sandgren [11] 0 6 4 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 T. Sandgren 4-4 G. Brymer 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 4-3 → 4-4 T. Sandgren 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 3-3 → 4-3 G. Brymer 0-15 15-15 30-15 30-30 df 40-30 2-3 → 3-3 T. Sandgren 15-0 30-0 40-0 40-15 2-2 → 2-3 G. Brymer 0-15 0-30 0-40 2-1 → 2-2 T. Sandgren 0-15 0-30 0-40 15-40 1-1 → 2-1 G. Brymer 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 1-1 T. Sandgren 0-15 0-30 df 15-30 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 G. Brymer 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 4-5 → 4-6 T. Sandgren 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 3-5 → 4-5 G. Brymer 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-5 → 3-5 T. Sandgren 15-0 ace 30-0 40-0 ace 2-4 → 2-5 G. Brymer 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-4 → 2-4 T. Sandgren 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 ace 40-30 1-3 → 1-4 G. Brymer 0-15 0-30 df 0-40 1-2 → 1-3 T. Sandgren 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-2 → 1-2 G. Brymer 15-0 15-15 df 15-30 15-40 30-40 0-1 → 0-2 T. Sandgren 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

3. [WC] Donald Young vs [9] Aidan McHugh



Il match deve ancora iniziare

4. [WC] Stefan Dostanic vs [8] Brandon Holt



Il match deve ancora iniziare

Court 23 – Ora italiana: 18:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Enzo Couacaud vs [Alt] Yunseong Chung



Il match deve ancora iniziare

2. [6] Billy Harris vs [Alt] Makoto Ochi (non prima ore: 19:00)



ATP Chicago Billy Harris [6] Billy Harris [6] 0 7 4 Makoto Ochi • Makoto Ochi 0 6 2 Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 M. Ochi 4-2 B. Harris 15-0 30-0 40-0 3-2 → 4-2 M. Ochi 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 3-1 → 3-2 B. Harris 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 3-1 M. Ochi 15-0 40-0 40-15 2-0 → 2-1 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 M. Ochi 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0*-0 1-0* 2-0* 3*-0 3*-1 4-1* 5-1* 6*-1 6*-2 6-3* 6-6 → 7-6 M. Ochi 15-0 30-0 30-15 df 30-30 30-40 40-40 A-40 6-5 → 6-6 B. Harris 15-0 30-0 40-0 5-5 → 6-5 M. Ochi 0-15 df 15-15 15-30 30-30 30-40 4-5 → 5-5 B. Harris 15-0 30-0 40-0 40-15 3-5 → 4-5 M. Ochi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 3-5 B. Harris 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 3-3 → 3-4 M. Ochi 15-0 30-0 30-15 40-15 3-2 → 3-3 B. Harris 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 2-2 → 3-2 M. Ochi 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 B. Harris 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 2-1 M. Ochi 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 B. Harris 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0

3. [5] Li Tu vs [Alt] Henry Patten



Il match deve ancora iniziare

4. Keegan Smith vs [7] Evan Zhu



Il match deve ancora iniziare

CHALLENGER Lima (Peru) – TD Qualificazione – 1° Turno Md, terra battuta

Il match deve ancora iniziare

1. [2] Juan Bautista Oteguivs [Alt] Juan Carlos Prado Angelo

2. [6] Jorge Panta OR Gonzalo Achondo vs [WC] Jose Velasco OR [11] Joao Victor Couto Loureiro



Il match deve ancora iniziare

3. [8] Gastao Elias vs Facundo Juarez (non prima ore: 21:00)



Il match deve ancora iniziare

4. [Alt] Alex Hernandez vs [WC] Gianluca Ballotta (non prima ore: 00:00)



Il match deve ancora iniziare

5. [WC] Gonzalo Bueno vs [4] Juan Pablo Ficovich (non prima ore: 02:00)



Il match deve ancora iniziare

Cancha 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 10:00)

1. [3/Alt] Juan Sebastian Gomez vs [WC] Rodrigo Sanchez



Il match deve ancora iniziare

2. Alternate vs Andres Urrea OR [7] Eduardo Ribeiro



Il match deve ancora iniziare

3. Gonzalo Villanueva vs Roman Andres Burruchaga (non prima ore: 19:00)



Il match deve ancora iniziare

4. Daniel Dutra da Silva vs [6] Renzo Olivo



Il match deve ancora iniziare

Il match deve ancora iniziare

1. [5] Ignacio CarouOR [WC] Stefano Chappuisvs Gabriel Roveri Sidney

2. [4] Tomas Farjat OR [WC] Martin Pestana vs [9] Alejandro Hoyos



Il match deve ancora iniziare