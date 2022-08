Masters 1000 Montreal: I risultati con il dettaglio del Turno Decisivo di Qualificazione. Fabio Fognini supera le qualificazioni. Ora la sfida con Rune e se vincesse potrebbe sfidare Berrettini

Fabio Fognini supera le qualificazioni nel torneo Masters 1000 di Montreal.

L’azzurro ha sconfitto al turno decisivo Daniel Altmaier in tre set.

Al primo turno sfiderà Holger Rune ed in caso di vittoria dovrebbe trovare al secondo turno in un derby tutto italiano Matteo Berrettini.

Md

(1) Medvedev, Daniil vs Bye

Baez, Sebastian vs Kyrgios, Nick

Shapovalov, Denis vs de Minaur, Alex

(WC) Galarneau, Alexis vs (15) Dimitrov, Grigor

(12) Schwartzman, Diego vs Davidovich Fokina, Alejandro

(WC) Goffin, David vs Ramos-Vinolas, Albert

(PR) Wawrinka, Stan vs Ruusuvuori, Emil

Bye vs (8) Hurkacz, Hubert

(4) Ruud, Casper vs Bye

Molcan, Alex vs McDonald, Mackenzie

Bublik, Alexander vs Brooksby, Jenson

(Q) Giron, Marcos vs (14) Bautista Agut, Roberto

(9) Norrie, Cameron vs Nakashima, Brandon

Kecmanovic, Miomir vs van de Zandschulp, Botic

(Q) Paire, Benoit vs (SE) Nishioka, Yoshihito

Bye vs (6) Auger-Aliassime, Felix

(7) Sinner, Jannik vs Bye

(Q) Mannarino, Adrian vs (Q) Rinderknech, Arthur

(Q) Fognini, Fabio vs Rune, Holger

Carreno Busta, Pablo vs (11) Berrettini, Matteo

(17) Monfils, Gael vs (Alt) Martinez, Pedro

Karatsev, Aslan vs Cressy, Maxime

(Q) Gaston, Hugo vs (Q) Draper, Jack

Bye vs (3) Tsitsipas, Stefanos

(5) Rublev, Andrey vs Bye

Krajinovic, Filip vs Evans, Daniel

Tiafoe, Frances vs Bonzi, Benjamin

(WC) Murray, Andy vs (10) Fritz, Taylor

(13) Cilic, Marin vs (PR) Coric, Borna

Cerundolo, Francisco vs Khachanov, Karen

(WC) Pospisil, Vasek vs Paul, Tommy

Bye vs (2) Alcaraz, Carlos

Masters 1000 Montreal (Canada) – TD Qualificazione, cemento

ATP Montreal Fabio Fognini [2] Fabio Fognini [2] 6 4 6 Daniel Altmaier [10] Daniel Altmaier [10] 3 6 2 Vincitore: Fognini Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 D. Altmaier 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 5-2 → 6-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 df 4-2 → 5-2 D. Altmaier 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 40-15 3-1 → 4-1 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 3-0 → 3-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-0 → 3-0 D. Altmaier 0-15 df 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A df 1-0 → 2-0 F. Fognini 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 4-6 F. Fognini 0-15 df 0-30 0-40 df 4-4 → 4-5 D. Altmaier 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 4-3 → 4-4 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 3-3 → 4-3 D. Altmaier 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 3-2 → 3-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 40-30 2-2 → 3-2 D. Altmaier 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 40-40 A-40 1-1 → 2-1 D. Altmaier 15-0 30-0 ace 40-0 1-0 → 1-1 F. Fognini 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 40-A 5-3 → 6-3 F. Fognini 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 D. Altmaier 0-15 df 15-15 30-15 40-15 4-2 → 4-3 F. Fognini 15-0 30-0 40-0 40-15 df 3-2 → 4-2 D. Altmaier 15-0 30-0 40-0 3-1 → 3-2 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 40-15 2-1 → 3-1 D. Altmaier 0-15 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 40-A df 1-1 → 2-1 F. Fognini 0-15 15-15 30-15 30-30 df 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 D. Altmaier 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 0-1

1. [2] Fabio Fogninivs [10] Daniel Altmaier

2. [1] Marcos Giron vs [13] Alexei Popyrin (non prima ore: 19:00)



ATP Montreal Marcos Giron [1] Marcos Giron [1] 6 6 6 Alexei Popyrin [13] Alexei Popyrin [13] 4 7 1 Vincitore: Giron Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-1 M. Giron 15-0 30-0 40-0 5-1 → 6-1 A. Popyrin 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 df 40-40 40-A df 4-1 → 5-1 M. Giron 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 df 40-A 40-40 A-40 3-1 → 4-1 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 ace 40-30 40-40 40-A 2-1 → 3-1 M. Giron 15-0 30-0 ace 40-0 1-1 → 2-1 A. Popyrin 0-15 0-30 df 15-30 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Giron 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 0*-2 1-2* 1-3* 2*-3 3*-3 4-3* 4-4* 4*-5 4*-6 5-6* 6-6* 6*-7 ace 7*-7 8-7* 8-8* 8*-9 9*-9 10-9* 10-10* 10*-11 6-6 → 6-7 M. Giron 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 5-6 → 6-6 A. Popyrin 15-0 ace 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 M. Giron 15-0 30-0 40-0 4-5 → 5-5 A. Popyrin 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 A. Popyrin 0-15 15-15 30-15 40-15 3-3 → 3-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 ace 40-15 2-3 → 3-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 2-2 → 2-3 M. Giron 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Giron 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 A. Popyrin 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 5-3 → 5-4 M. Giron 0-15 15-15 30-15 40-15 4-3 → 5-3 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 4-2 → 4-3 M. Giron 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-2 → 4-2 A. Popyrin 0-15 df 0-30 15-30 ace 30-30 ace 30-40 40-40 40-A 2-2 → 3-2 M. Giron 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 1-2 → 2-2 A. Popyrin 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Giron 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 0-1 → 1-1 A. Popyrin 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 0-1

Court Rogers – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Marc-Andrea Huesler vs Benoit Paire



ATP Montreal Marc-Andrea Huesler Marc-Andrea Huesler 3 6 1 Benoit Paire Benoit Paire 6 3 6 Vincitore: Paire Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 1-6 B. Paire 30-0 ace 40-0 1-5 → 1-6 M. Huesler 0-15 0-30 df 0-40 df 15-40 1-4 → 1-5 B. Paire 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-3 → 1-4 M. Huesler 0-15 0-30 0-40 1-2 → 1-3 B. Paire 15-0 30-0 30-15 40-15 1-1 → 1-2 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 0-1 → 1-1 B. Paire 0-15 df 0-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-3 M. Huesler 15-0 30-0 ace 40-0 ace 5-3 → 6-3 B. Paire 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 A-40 5-2 → 5-3 M. Huesler 15-0 40-0 40-15 40-30 4-2 → 5-2 B. Paire 15-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 4-1 → 4-2 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 df A-40 3-1 → 4-1 B. Paire 15-0 15-30 df 15-40 30-40 40-40 40-A df 2-1 → 3-1 M. Huesler 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 2-1 B. Paire 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 1-0 → 1-1 M. Huesler 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Huesler 0-15 15-15 15-30 15-40 3-4 → 3-5 B. Paire 15-0 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 M. Huesler 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-3 → 3-3 B. Paire 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 2-2 → 2-3 M. Huesler 0-15 15-15 ace 30-15 30-30 30-40 2-1 → 2-2 B. Paire 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 df 30-40 1-1 → 2-1 M. Huesler 15-0 15-15 df 15-30 30-30 40-30 0-1 → 1-1 B. Paire 15-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Gabriel Diallo vs [8] Hugo Gaston



ATP Montreal Gabriel Diallo Gabriel Diallo 15 2 1 Hugo Gaston [8] • Hugo Gaston [8] 40 6 2 Vincitore: Gaston Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 G. Diallo 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-1 → 1-2 H. Gaston 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 G. Diallo 0-15 df 15-15 30-15 40-15 40-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 H. Gaston 15-0 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 2-5 → 2-6 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 1-5 → 2-5 H. Gaston 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-4 → 1-5 G. Diallo 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 0-4 → 1-4 H. Gaston 15-0 30-0 ace 40-0 0-3 → 0-4 G. Diallo 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 30-40 0-2 → 0-3 H. Gaston 15-0 30-0 30-15 df 40-15 0-1 → 0-2 G. Diallo 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 0-0 → 0-1

2. [5] Adrian Mannarino vs [9] Soonwoo Kwon (non prima ore: 19:00)



ATP Montreal Adrian Mannarino [5] Adrian Mannarino [5] 1 6 6 Soonwoo Kwon [9] Soonwoo Kwon [9] 6 4 3 Vincitore: Mannarino Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 5-3 → 6-3 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 4-3 → 5-3 A. Mannarino 0-15 df 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 4-3 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 3-2 → 3-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 3-1 → 3-2 S. Kwon 0-15 15-15 30-15 40-15 3-0 → 3-1 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 40-15 2-0 → 3-0 S. Kwon 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 1-0 → 2-0 A. Mannarino 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Kwon 0-15 0-30 df 0-40 5-4 → 6-4 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 4-4 → 5-4 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 4-3 → 4-4 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 15-40 4-2 → 4-3 S. Kwon 0-15 df 0-30 15-30 15-40 3-2 → 4-2 A. Mannarino 15-0 15-15 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 S. Kwon 0-15 0-30 0-40 15-40 1-2 → 2-2 A. Mannarino 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 1-1 → 1-2 S. Kwon 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 1-0 → 1-1 A. Mannarino 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 40-15 1-5 → 1-6 A. Mannarino 15-0 30-0 ace 40-0 0-5 → 1-5 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 0-4 → 0-5 A. Mannarino 0-15 0-30 0-40 0-3 → 0-4 S. Kwon 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 0-2 → 0-3 A. Mannarino 0-15 15-15 15-30 15-40 df 0-1 → 0-2 S. Kwon 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df 0-0 → 0-1

Court 5 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Arthur Rinderknech vs [14] Taro Daniel



ATP Montreal Arthur Rinderknech [6] Arthur Rinderknech [6] 6 6 Taro Daniel [14] Taro Daniel [14] 4 4 Vincitore: Rinderknech Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 40-30 5-4 → 6-4 T. Daniel 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 30-15 40-15 3-4 → 4-4 T. Daniel 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 3-2 → 3-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 3-1 → 3-2 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-1 → 3-1 T. Daniel 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 2-0 → 2-1 A. Rinderknech 0-15 15-15 ace 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Daniel 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 df 40-40 A-40 5-4 → 6-4 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 30-40 40-40 ace 40-A df 40-40 40-A 40-40 40-A 4-4 → 5-4 A. Rinderknech 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 T. Daniel 15-0 ace 30-0 40-0 ace 3-3 → 3-4 A. Rinderknech 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 2-3 → 3-3 T. Daniel 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df 2-2 → 2-3 A. Rinderknech 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 2-2 T. Daniel 15-0 30-0 40-0 ace 2-0 → 2-1 A. Rinderknech 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 1-0 → 2-0 T. Daniel 0-15 0-30 0-40 0-0 → 1-0

2. [7] Quentin Halys vs [11] Jack Draper (non prima ore: 19:00)