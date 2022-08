Masters 1000 Montreal: Il Tabellone di Qualificazione. Presenza di due azzurri

Masters 1000 Montreal – Tabellone Qualificazione – hard

Court Central – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [WC] Jaden Weekes vs [10] Daniel Altmaier

2. Benoit Paire vs [12] Denis Kudla

3. [1] Marcos Giron vs Jason Kubler

4. [Alt] Steven Diez vs [13] Alexei Popyrin (non prima ore: 22:00)

Court Rogers – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [2] Fabio Fognini vs [Alt] Kelsey Stevenson

2. [4] James Duckworth vs [WC] Gabriel Diallo

3. [7] Quentin Halys vs Ricardas Berankis (non prima ore: 20:30)

4. [5] Adrian Mannarino vs [Alt] Max Purcell (non prima ore: 22:00)

Court 9 – Ora italiana: 17:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Arthur Rinderknech vs [WC] Juan Carlos Aguilar

2. [3] Joao Sousa vs Marc-Andrea Huesler

3. [Alt] Roberto Marcora vs [11] Jack Draper (non prima ore: 20:30)

4. [Alt] Matthew Ebden vs [9] Soonwoo Kwon (non prima ore: 22:00)

Court 5 – Ora italiana: 18:30 (ora locale: 12:30 pm)

1. [WC] Liam Draxl vs [14] Taro Daniel

2. Michael Mmoh vs [8] Hugo Gaston