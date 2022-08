Nadal salta Montreal: “Ieri ho avuto un fastidio allenando il servizio”

Rafa Nadal non sarà al via al Masters 1000 di Montreal. L’ha annunciato poco fa attraverso i suoi canali social, spiegando che gli allenamenti stanno proseguendo bene ma ieri, dopo aver sostenuto una sessione di servizi, ha accusato un problema che persiste anche oggi. Quindi la scelta precauzionale di attendere il rientro.

“Dopo il riposo in vacanza e al mio successivo ritorno agli allenamenti, in queste settimane è andato tutto bene. Quattro giorni fa ho iniziato ad allenare anche il servizio e ieri, dopo l’allenamento, ho avuto un piccolo fastidio che avverto ancora oggi. Abbiamo deciso di non andare a Montreal e di continuare con gli allenamenti senza forzare. Ringrazio sinceramente il direttore del torneo, Eugène, e tutta la sua squadra per la comprensione e il supporto che mi hanno sempre dimostrato, e oggi non ha fatto eccezione. Spero di giocare ancora a Montraal, un torneo che amo e che ho vinto cinque volte davanti a un pubblico che mi ha sempre accolto con grande affetto. Non ho altra scelta che essere prudente a questo punto e pensare alla salute”.