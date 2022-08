Francisco Cerundolo e l’esperienza con Rafael Nadal: “Sorpreso dal servizio e dal diritto”

Francisco Cerundolo ha vissuto una grande stagione 2022. L’argentino, attualmente numero 25 del ranking ATP, ha vinto il suo primo titolo, laureandosi campione a Bastad, ma uno dei momenti più speciali è stata una sconfitta. Stiamo parlando dell’incontro con Rafael Nadal, sul Campo Centrale di Wimbledon, dove non è stato lontano dal portare lo spagnolo al quinto set.

Alla domanda su cosa lo abbia sorpreso di più di Rafa, Cerundolo ha fornito un’analisi dettagliata. “Sono rimasto molto sorpreso dal servizio. Possiamo anche credere che serva molte prime solo per mettere la palla in gioco, ma sono rimasto sorpreso dalla sua precisione quando serve. Nei momenti importanti era perfetto al servizio” ha dichiarato a La Nación.

Ma non era solo questo a dare problemi a Cerundolo. “Il suo diritto mi ha sorpreso anche perché aspetta molto tempo per colpire. Non si sa fino all’ultimo secondo dove giocherà la palla. Lo nasconde molto bene e poi accelera la rotazione del braccio. La palla arriva in questo modo molto velocemente”.