WTA 500 San Josè: Amara sconfitta per Camila Giorgi subito eliminata dal torneo americano

Amara sconfitta per Camila Giorgi nel primo turno del torneo WTA 500 di San Josè.

L’azzurra si è arresa alla russa Veronika Kudermetova classe 1997 e n.19 del mondo con il risultato di 76 (2) 46 75 dopo 2 ore e 54 minuti di partita.

Da segnalare che Camila nel terzo e decisivo set sotto per 2 a 5 recuperava il break nel nono gioco ed impattava sul 5 pari.

Proprio sul 5 pari la Giorgi è andata per due volte a due punti dal break ma non è riuscita a procurarsi palle break e nel gioco successivo sul 5 a 6 ha perso malamente il turno di battuta a 15 uscendo di scena dal torneo per 7 a 5.