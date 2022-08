Race Milano 2022: Otto italiani nella top 20. Zeppieri scala posizioni

Giulio Zeppieri è l’uomo copertina della giovane Italia che sogna un posto a Milano. La semifinale a Umago persa contro Carlos Alcaraz dopo una battaglia di tre ore può rappresentare il segnale di una settimana di svolta nella sua carriera. Partito dalle qualificazioni, il ventenne di Latina ha ottenuto in Croazia la sua prima vittoria nel circuito maggiore (all’esordio contro l’argentino Pedro Cachin, n. 90 ATP). E, grazie alla semifinale, è salito da numero 168 a numero 136 nel ranking ATP, entrando per la prima volta in Top 150.

Con questo risultato Zeppieri ha guadagnato cinque posizioni nella Pepperstone ATP Race to Milan (è n.12), la classifica basata sui migliori piazzamenti del 2022 dei tennisti Under 21 che determinerà gli otto qualificati alle Intesa Sanpaolo Next Gen ATP Finals, in programma all’Allianz Cloud di Milano dall’8 al 12 novembre. Una classifica che continua ad essere dominata dagli italiani, che occupano ben otto delle prime venti posizioni.