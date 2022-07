Challenger Verona: Il Tabellone Principale e di Qualificazione. Ben 27 azzurri al via

Challenger 80 Verona – Tabellone Principale – terra

(1) Cachin, Pedro vs Serdarusic, Nino

Qualifier vs Gaio, Federico

(WC) Tomic, Bernard vs Qualifier

Rodriguez Taverna, Santiago vs (7) Muller, Alexandre

(4) Agamenone, Franco vs Caruso, Salvatore

(Alt) Vavassori, Andrea vs Horansky, Filip

Popko, Dmitry vs Qualifier

Tirante, Thiago Agustin vs (8/WC) Cecchinato, Marco

(5) Cobolli, Flavio vs Arnaboldi, Andrea

Pellegrino, Andrea vs Qualifier

Simon, Gilles vs Qualifier

Bonadio, Riccardo vs (3) Mager, Gianluca

(6) Milojevic, Nikola vs (Alt) Stebe, Cedrik-Marcel

Giannessi, Alessandro vs (Alt) Ofner, Sebastian

Qualifier vs Nardi, Luca

(WC) Zeppieri, Giulio vs (2) Gombos, Norbert

(1) Giustino, Lorenzovs Bertola, RemyKym, Jeromevs (10) Medjedovic, Hamad

(2/Alt) Vatutin, Alexey vs Langmo, Christian

Capecchi, Daniele vs (7/Alt) Maestrelli, Francesco

(3) Gigante, Matteo vs Oradini, Giovanni

Forti, Francesco vs (8) Dellien, Murkel

(4) Brancaccio, Raul vs (WC) Galoppini, Davide

Potenza, Luca vs (9) Vincent Ruggeri, Samuel

(5) Boscardin Dias, Pedro vs Fonio, Giovanni

(WC) Seghetti, Samuele vs (12) Sultanov, Khumoyun

(6) Bellucci, Mattia vs (WC) Di Natale, Gian Matias

(WC) Crivellaro, Gabriele vs (11) Jacquet, Kyrian

1. [WC] Gabriele Crivellarovs [11] Kyrian Jacquet2. [6] Mattia Belluccivs [WC] Gian Matias Di Natale3. [3] Matteo Gigantevs Giovanni Oradini4. [WC] Samuele Seghettivs [12] Khumoyun Sultanov

Grand Stand – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. [4] Raul Brancaccio vs [WC] Davide Galoppini

2. Daniele Capecchi vs [7/Alt] Francesco Maestrelli

3. [1] Lorenzo Giustino vs Remy Bertola

4. Francesco Forti vs [8] Murkel Dellien (non prima ore: 15:00)

Court 2 – Ora italiana: 10:30 (ora locale: 10:30 am)

1. Luca Potenza vs [9] Samuel Vincent Ruggeri

2. [2/Alt] Alexey Vatutin vs Christian Langmo

3. Jerome Kym vs [10] Hamad Medjedovic

4. [5] Pedro Boscardin Dias vs Giovanni Fonio