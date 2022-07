La tempesta si abbate su Todi. Si riparte domani

Tempesta a Todi, cancellati tutti gli incontri in programma giovedì 7 luglio agli Internazionali di Tennis Città di Todi | Sidernestor Tennis Cup. La giornata, iniziata regolarmente con le sfide del Centrale e del Grandstand, è stata condizionata dalla tempesta che si è abbattuta sulla cittadina umbra. Al momento dell’interruzione erano in campo Matteo Gigante e Pedro Cachin, che si sono fermati sul punteggio di 5-4 per l’azzurro, al servizio per il set. Sul Grandstand l’argentino Santiago Rodriguez Taverna si era appena aggiudicato per 6-2 il primo parziale contro Daniel Dutra Da Silva e guidava per 2-1 nel secondo. Il piccolo stop odierno non sarà comunque un problema per il prosieguo del Challenger organizzato da MEF Tennis Events. Venerdì 8 luglio il sole tornerà a splendere sul Tennis Club Todi 1971 ed i protagonisti della rassegna torneranno in campo già alle ore 11.00, proprio con la ripresa dei match interrotti dal maltempo. A seguire ci sarà la conclusione della sezione di secondo turno e poi si disputeranno i quarti di finale. Grande attesa per la sfida serale tra l’idolo di casa Francesco Passaro e l’ottimo Luciano Darderi, prima sarà invece il turno di Flavio Cobolli contro l’ex top 100 Nicolas Kicker.

Center Court – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [1] Pedro Cachin vs [WC] Matteo Gigante

2. [7] Thiago Agustin Tirante vs Daniel Masur

3. [1] Pedro Cachin OR [WC] Matteo Gigante vs Daniel Dutra da Silva OR [5] Santiago Rodriguez Taverna

4. Nicolas Kicker vs [2] Flavio Cobolli (non prima ore: 17:00)

5. [1] Romain Arneodo / Jonathan Eysseric vs Giovanni Fonio / Matteo Gigante

6. [WC] Francesco Passaro vs Luciano Darderi (non prima ore: 21:00)

Grandstand – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Daniel Dutra da Silva vs [5] Santiago Rodriguez Taverna

2. [SE] Juan Bautista Torres vs [Q] Francesco Maestrelli

3. Andrey Chepelev / Alexandru Jecan vs Theo Arribage / Luca Sanchez

4. [7] Thiago Agustin Tirante OR Daniel Masur vs [SE] Juan Bautista Torres OR [Q] Francesco Maestrelli

5. Pedro Boscardin Dias / Daniel Dutra da Silva vs [3] Guido Andreozzi / Guillermo Duran

6. Andrea Collarini / Nicolas Kicker vs Timofey Skatov / Thiago Agustin Tirante