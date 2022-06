Kyrgios non ha dubbi: “Sono una delle persone più importanti nel tennis. È un dato di fatto”

Nick Kyrgios ha sconfitto Filip Krajinovic con una grande prova nel secondo turno di Wimbledon. Quando è arrivato il momento di parlare alla conferenza stampa, è stato di nuovo onesto al 100%, ha assicurato di sentirsi bene e ha lasciato diversi avvisi ai naviganti.

DIFFERENZE RISPETTO AL PRIMO TURNO

Non conosco le differenze. La mia prestazione nel primo turno è stata pessima, molto lontana dal livello che voglio mostrare. In queste settimane mi sono allenato e ho giocato molto duramente e l’altro giorno la partita è stata deludente. La partita di oggi però stato un avvertimento alla mancanza di rispetto da parte dei media. È solo un promemoria per ricordare che sono ancora nel torneo. Veniva dalla finale del Queen’s, è testa di serie e top 30. È solo un promemoria per loro”.

CAMPO DI GIOCO

Non mi interessa in quale campo gioco. Sono tutti buoni. È probabilmente uno dei migliori circoli del mondo. Sento che se Tsitsipas sarà il mio prossimo avversario, il nostro incontro sarà sul Centre o sul Court 1. Ci siamo guadagnati il diritto di essere sul Centre Court, siamo delle grandi star di questo sport. Speriamo di offrire alle persone una buona partita.

MESSAGGIO AI MEDIA

Volevo ricordare ai giornalisti che sono un bravo tennista. Come in passato, a volte sento che la gente non mi rispetta per quello che mi succede in campo. Oggi non c’era nulla di strano. E questo mi piace. Cosa scriveranno sul mio comportamento oggi? Niente.

Come ti senti in questo torneo?

Sto bene con me stesso. Alcuni amano buttarmi giù, ma con me non ci riescono. Voglio solo che chiunque veda queste conferenze stampa o i miei incontri creda in se stesso. A dire il vero, non mi interessa se stanno indagando su quanto è accaduto l’altro giorno. So cosa do allo sport. Sono una delle persone più importanti nel tennis. Non c’è nulla da indagare su questo, è un dato di fatto. Ho superato molti ostacoli nella mia vita, sono molto orgoglioso di essere qui e di giocare in questo modo.