Wimbledon: Dichiarazioni degli azzurri (e) non. Parlano Sinner e Cocciaretto. Humbert in campo senza racchette (Video)

Jannik Sinner : “Ho giocato un buon match oggi ed ho trovato delle buone soluzioni. Nel terzo set ho avuto maggiori difficoltà anche perchè lui è cresciuto. Lui è un grande combattente ma grazie al sostegno del pubblico sono riuscito a superare qualche momento complicato.

Comunque sono molto contento. È la prima volta che vinco due partite di fila sull’erba. Sono andato tante volte a rete. Su erba è molto più facile scendere a rete. E’ un aspetto sul quale stiamo lavorando molto. Mi dispiace molto per Matteo. La sua stagione è stata molto difficile. Ci siamo messaggiati quando io mi sono ritirato al Roland Garros, ma ancora non l’ho sentito. Non credo sia questo il momento per disturbarlo. Con Isner sarà una sfida priva di ritmo e basata tutto sul suo servizio e la mia risposta. Qui sembra di essere in paradiso. Tutto è perfetto, bello e ordinato. Abbiamo preso una casa qui vicino, ci muoviamo a piedi”.

Elisabetta Cociaretto : “E’ stata molto brava lei in questa partita. Forse potevo in qualche occasione appoggiarmi di più, sporcarle la palla, darle meno riferimenti, ma ha fatto una gran partita, non si può dire altro.

Sul 4 pari avrei dovuto rimanerle attaccata, ma ho sbagliato io, spero mi serva di esperienza. Si, ho continuato a spingere il dritto, anche perchè se sull’erba se sei titubante non va bene. Sono contenta di essere stata ripescata in doppio, più rimango qui meglio è, è il torneo più bello del mondo”.

E’ una delle maggiori speranze francese Humbert ma di fronte a Ruud non si era presentato oggi con le premesse migliori: al momento di entrare in campo non aveva le racchette, che gli sono state consegnate all’ultimo momento, accanto al seggiolone dell’arbitro, dal runner, il fattorino degli incordatori.