Wimbledon: Sonego si prende la scena, contro il francese Gaston vittoria a 1,28

La maratona vincente contro Denis Kudla, battuto dopo quattro ore e cinque set, rilancia Lorenzo Sonego nelle quote del secondo turno a Wimbledon.

Il tennista piemontese tornerà in campo domani contro il francese Hugo Gaston, contro cui è in vantaggio 2-0 negli scontri diretti e che ha già battuto a Sydney. I bookmaker sono ottimisti anche per il terzo incrocio e danno Sonego favorito a 1,28 contro il 3,59 del numero 66 del ranking. Dopo il lunghissimo esordio ,anche le quote sul risultato esatto prevedono un turno più tranquillo: il 3-0 per l’azzurro è il punteggio favorito a 2,61, per il 3-1 si sale a 3,84.

Nelle scommesse sul vincente, intanto, è caccia a Novak Djokovic, sempre più favorito in quota: dopo il ritiro di Matteo Berrettini, il principale concorrente, il successo del serbo vale 1,65. Dietro di lui Rafa Nadal a 6,50, con la rivelazione Alcaraz all’attacco a 11 volte la posta.

Wimbledon – Scontri diretti e quote

2R Berankis – Nadal (2) 0-1 15.41 1.03

2R Gray – Fritz (11) 0-0 10.31 1.06

2R Krajinovic (26) – Kyrgios 0-3 3.54 1.31

2R Shapovalov (13) – Nakashima 0-0 1.59 2.37

2R Novak – Kubler 1-0 2.41 1.58

2R Cressy – Sock 0-0 1.52 2.58

2R Thompson – Tsitsipas (4) 0-1 4.78 1.20

2R Broady – Schwartzman (12) 0-1 3.35 1.34

2R Galan – Bautista-Agut (17) 0-0 8.15 1.08

2R Sonego (27) – Gaston 2-0 1.28 3.81

2R Ruusuvuori – Van De Zandschulp (21) 1-1 2.12 1.74

2R De Minaur (19) – Draper 0-0 1.55 2.47

2R Giron – Molcan 0-0 1.61 2.36

2R McDonald – Gasquet 1-0 1.69 2.19

2R Garin – Grenier 0-0 1.41 2.97

2R Bonzi – Brooksby (29) 0-1 1.67 2.23