Cornet: “A Roland Garros ci fu una epidemia di Coronavirus”

Incredibili le dichiarazioni di Alize Cornet rilasciate a Wimbledon. Secondo la tennista francese, nel corso del Roland Garros dello scorso maggio moltissimi atleti in gara nel torneo erano positivi al Covid ma con un tacito accordo tutto fu tenuto segreto. Ecco le sue dichiarazioni che non passeranno inosservate.

“A Parigi c’è stata una vera epidemia di coronavirus e tutti noi tennisti abbiamo deciso di non sottoporci al test. Ci sono stati grandi giocatori coinvolti e sono preoccupata per ciò che queste informazioni possono generare quando diventeranno pubbliche. Krejcikova si è ritirata dal doppio a causa del Covid e quando vedi che il resto dei giocatori sono malati, con gli stessi sintomi, come tosse e mal di gola, beh, puoi farti un’idea. Abbiamo deciso di non fare i test per evitare di finire nei guai. Ho visto colleghi con le mascherine in tutte le aree comuni perché erano sicuri di averlo e avevano senso di responsabilità”.

“Non voglio sottovalutare l’impatto del Covid”, continua la francese,” ma è qualcosa che è già entrato nella nostra vita di routine. Siamo vaccinati, abbiamo passato un anno e mezzo nelle bolle sanitarie e abbiamo portato a termine quello che ci era richiesto. Questa malattia dovrebbe far parte delle nostre vite, spero che il tempo della psicosi sia alle nostre spalle. Non avrebbe alcun senso per il torneo iniziare ora a fare enormi test e stabilire protocolli ancor più duri. Hanno già preso una decisione controversa non distribuendo punti, questa sarebbe la goccia che fa traboccare il vaso”.