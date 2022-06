Wimbledon: Dichiarazioni italiani (e) non. Gli azzurri. “Giusta la decisione di Berrettini”. Nadal “Il regolamento dice che sta a noi atleti scegliere se fare o meno il test qualora avvertissimo sintomi e noi seguiamo le regole che ci sono”

Lorenzo Musetti : “Purtroppo oggi ci sono state alcune occasioni che non sono riuscito a sfruttare, però ho disputato sicuramente un ottimo primo set, anche se in tutta la partita ci sono state delle flessioni con il break che mi hanno costato caro. Certamente Fritz è un ottimo giocatore, che si esprime molto bene su questa superficie, anche grazie al servizio. Sono contento per alcuni aspetti ma vedo tante cose che posso e che devo migiorare. Non posso dire di non aver giocato bene. La palla la sentivo bene e ho servito bene.

Non è sicuramente un tornei di esibizione quest’anno Wimbledon, per me almeno non è così, nonostante non vengano assegnati punti, non considero affatto Wimbledon un’esibizione e vi assicuro che vogliamo sempre vincere, anche in una partita di allenamento, figuriamoci a Wimbledon. Non ho ancora sentito Matteo, l’ho saputo anch’io stamattina. Mi dispiace molto per lui perché era uno dei grandi candidati per la vittoria qui. Ma non avrebbe avuto senso sfuggire al Covid non facendo il test; se aveva i sintomi vuol dire che non era in grado di giocare e sicuramente ha preso la giusta decisione“.

Rafael Nadal : “Mi aspettavo una partita difficile, anche perché non giocavo sull’erba da tre anni. Oggi la palla era molto pesante, c’era forte vento. Cerundolo ha tenuto a lungo un livello spaventoso, spingendo alla grande con il dritto ma soprattutto con il rovescio. La cosa positiva è che ho finito il match giocando bene, in particolar modo gli ultimi due game. Sono certo che questo match mi aiuterà a migliorare. Adesso so che sfiderò Berankis e devo essere abbastanza umile da accettare la sfida e capire che al momento non posso essere al top”.

È difficile avere un contatto ravvicinato quando si è all’aperto, quando ci si allena. Per il momento mi sento bene, non ho nessun problema. Il regolamento dice che sta a noi atleti scegliere se fare o meno il test qualora avvertissimo sintomi e noi seguiamo le regole che ci sono. Mi dispiace per Matteo perché stava giocando benissimo e so come si sente in questo momento. Negli ultimi due mesi è stato sfortunato, gli auguro di guarire presto.”

Jasmine Paolini : “Nel primo set non ho praticamente sbagliato, purtroppo poi sono un poco scesa di intensità, e con campionesse simili non te lo puoi permettere. Forse una delle mie migliori partite sull’erba. In certi momenti devo essere più convinta, sono contenta perchè avevo giocato poco ultimamente.

“Sicuramente Matteo ha fatto la cosa corretta. Il torneo ci ha dato assolutamente zero indicazioni, a ognuno le sue scelte secondo coscienza, lui per me ha fatto la cosa pulita, giusta.

Io, Martina, Elisabetta stiamo migliorando, poi ovviamente c’è Camila, certo sarà dura fare come la generazione precedente, ma ci stiamo aiutando a vicenda”.