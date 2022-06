Wimbledon: Il programma completo di Mercoledì 29 Giugno 2022

Centre Court – Ore: 2:30pm

N. Djokovic vs T. Kokkinakis

C. Garcia vs E. Raducanu

A. Murray vs J. Isner

No.1 Court – Ore: 2:00pm

J. Niemeier vs A. Kontaveit

C. Norrie vs J. Munar

M. Sakkari vs V. Tomova

No.2 Court – Ore: 12:00am

C. Ruud vs U. Humbert

A. Kerber vs M. Linette

T. Griekspoor vs C. Alcaraz

Q. Wang vs H. Watson

No.3 Court – Ore: 12:00am

R. Peniston vs S. Johnson

Y. Wickmayer vs J. Ostapenko

J. Sinner vs M. Ymer

K. Kawa vs O. Jabeur

Court 12 – Ore: 12:00am

A. Kalinina vs L. Tsurenko

T. Paul vs A. Mannarino

P. Udvardy vs E. Mertens

T. Van Rijthoven vs R. Opelka

Court 18 – Ore: 12:00am

F. Tiafoe vs M. Marterer

T. Maria vs S. Cirstea

M. Chwalinska vs A. Riske-Amritraj

R. Ram / J. Salisbury vs D. Altmaier / C. Taberner

Court 4 – Ore: 12:00am

E. Lechemia / N. Parrizas Diaz vs B. Krejcikova / K. Siniakova

B. Paire / A. Ramos-Vinolas vs N. Mektic / M. Pavic

W. Koolhof / N. Skupski vs F. Bagnis / D. Schwartzman

R. Van Der Hoek / A. Van Uytvanck vs M. Zanevska / K. Zimmermann

Court 5 – Ore: 12:00am

P. Martinez / J-P. Smith vs A. Golubev / D. Molchanov

A. Nedovyesov / A. Qureshi vs J. Duckworth / M. Giron

T. Korpatsch / H. Tan vs N. Kichenok / R. Olaru

M. Kostyuk / T. Martincova vs M. Brengle / L. Davis

Court 6 – Ore: 12:00am

K. Kanepi / R. Voracova vs A. Barnett / O. Nicholls

V. Golubic / C. Osorio vs S. Kartal / N. Miller

J. Sousa / J. Thompson vs M. Middelkoop / L. Saville

M. Cressy / F. Lopez vs L. Kubot / S. Walkow

Court 7 – Ore: 12:00am

H. Hach Verdugo / P. Oswald vs R. Jebavy / H. Reese

Y. Xu / Z. Yang vs L. Bronzetti / J. Lohoff

S. Aoyama / H. Chan vs X. Wang / Q. Zheng

N. Mahut / E. Roger-Vasselin vs F. Cerundolo / T. Etcheverry

Court 8 – Ore: 12:00am

S. Gonzalez / A. Molteni vs J. Cash / H. Patten

J. Paolini / M. Trevisan vs N. Bains / M. Lumsden

C. Burel / C. Paquet vs X. Han / L. Zhu

M. McDonald / B. Van De Zandschulp vs J. Peers / F. Polasek

Court 9 – Ore: 12:00am

D. Saville / A. Tomljanovic vs V. Kuzmova / A. Rus

I. Bara / E. Gorgodze vs D. Collins / D. Krawczyk

D. Kudla / J. Sock vs M. Arevalo / J. Rojer

L. Glasspool / H. Heliovaara vs H. Gaston / L. Musetti

Court 10 – Ore: 12:00am

S. Doumbia / F. Reboul vs K. Krawietz / A. Mies

L. Broady / J. Clarke vs R. Matos / D. Vega Hernandez

A. Gray / R. Peniston vs J. Vliegen / J. Withrow

Court 11 – Ore: 12:00am

F. Martin / H. Nys vs M. Gonzalez / N. Lammons

A. Behar / G. Escobar vs A. Fery / F. Gill

M. Niculescu / E. Ruse vs K. Flipkens / S. Sorribes Tormo

A. Kontaveit / S. Rogers vs V. Heisen / S. Murray Sharan

Court 14 – Ore: 12:00am

D. Goffin vs S. Baez

A. Bublik vs D. Lajovic

D. Parry vs M. Hontama

L. Hradecka / S. Mirza vs M. Frech / B. Haddad Maia

Court 15 – Ore: 12:00am

A. Tabilo vs M. Kecmanovic

M. Bouzkova vs A. Li

E. Cocciaretto vs I. Begu

J. Murray / B. Soares vs B. Bonzi / A. Rinderknech

Court 16 – Ore: 12:00am

J. Burrage / E. Silva vs A. Hartono / D. Schuurs

O. Otte vs C. Harrison

N. Basilashvili vs Q. Halys

S. Grey / Y. Miyazaki vs A. Muhammad / E. Shibahara

Court 17 – Ore: 12:00am

S. Zhang vs M. Kostyuk

J. Vesely vs A. Davidovich Fokina

D. Galfi vs K. Juvan

A. Bedene / S. Kwon vs T. Kokkinakis / N. Kyrgios