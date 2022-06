Wimbledon: I risultati dei giocatori italiani impegnati nel Day 2. Avanza Sonego. Malissimo Camila Giorgi. Out Jasmine Paolini e Lorenzo Musetti

Semaforo rosso per Lorenzo Musetti, n.70 del ranking, non proprio fortunatissimo nel sorteggio, sconfitto 64 64 63, in un’ora e minuti di gioco, dallo statunitense Taylor Fritz, n.14 ATP ed undicesima testa di serie, reduce dal secondo titolo conquistato ad Eastbourne sabato scorso dopo quello vinto nel 2019.

Da segnalare che nel primo set Lorenzo ha mancato un vantaggio di 4 a 2 prima di perdere la frazione per 6 a 4.

Malissimo Camila Giorgi n.27 del ranking e 21 del seeding, sconfitta dalla polacca Magdalena Frech, n.92 WTA, alla sua prima esperienza ai “the Championships” con il risultato di 76 (4) 61 in 1 ora e 46 minuti di partita.

Da segnalare che Camila dopo aver perso la frazione al tiebreak recuperando anche un break di svantaggio, nel secondo parziale ha praticamente regalato la partita alla polacca che senza fare grandi cose e con un ace finale sulla palla match portava a casa l’incontro per 6 a 1.

Jasmine Paolini, n.72 del ranking fuori all’esordio nel torneo di Wimbledon.

L’azzurra ha ceduto 26 64 62, in un’ora e 42 minuti di partita, alla due volte regina di Wimbledon (2011 e 2014), la ceca Petra Kvitova, n.26 del ranking e 25 del seeding.

La ceca avanti nel terzo set per 2 a 0, nel quarto game la tennista toscana ha avuto la chance di rientrare ma la ceca dallo 0-40 ha vinto cinque punti consecutivi e si è portata sul 3 a 1.

Nel quinto game Petra con un diritto vincente sulla palla break si è portata avanti per 4 a 1 con due break di vantaggio prima di chiudere la partita per 6 a 2.

Wimbledon – 1° Turno – Erba

J. Paolinivs P. KvitovaJ. PAOLINI – P. KVITOVA1 ACES 23 DOUBLE FAULTS 1051/79 (65%) FIRST SERVE % IN 39/80 (49%)33/51 (65%) WIN % ON 1ST SERVE 26/39 (67%)14/28 (50%) WIN % ON 2ND SERVE 22/41 (54%)5/7 (71%) NET POINTS WON 5/7 (71%)3/12 (25%) BREAK POINTS WON 4/6 (67%)32/80 (40%) RECEIVING POINTS WON 32/79 (41%)11 WINNERS 1817 UNFORCED ERRORS 3779 TOTAL POINTS WON 805123.9 m DISTANCE COVERED 4696.1 m32.2 m DISTANCE COVERED/PT. 29.5 mL. Musettivs T. Fritz2 ACES 165 DOUBLE FAULTS 254/81 (67%) FIRST SERVE % IN 52/84 (62%)37/54 (69%) WIN % ON 1ST SERVE 48/52 (92%)13/27 (48%) WIN % ON 2ND SERVE 15/32 (47%)14/23 (61%) NET POINTS WON 10/15 (67%)1/4 (25%) BREAK POINTS WON 4/8 (50%)21/84 (25%) RECEIVING POINTS WON 31/81 (38%)21 WINNERS 3524 UNFORCED ERRORS 1871 TOTAL POINTS WON 944805.1 m DISTANCE COVERED 4286.0 m29.1 m DISTANCE COVERED/PT. 26.0 mC. Giorgivs M. Frech3 ACES 45 DOUBLE FAULTS 342/74 (57%) FIRST SERVE % IN 49/84 (58%)23/42 (55%) WIN % ON 1ST SERVE 34/49 (69%)14/32 (44%) WIN % ON 2ND SERVE 18/35 (51%)16/21 (76%) NET POINTS WON 5/6 (83%)2/9 (22%) BREAK POINTS WON 4/8 (50%)32/84 (38%) RECEIVING POINTS WON 37/74 (50%)34 WINNERS 1446 UNFORCED ERRORS 2069 TOTAL POINTS WON 893280.4 m DISTANCE COVERED 3545.2 m20.8 m DISTANCE COVERED/PT. 22.4 mL. Sonegovs D. Kudla13 ACES 55 DOUBLE FAULTS 3129/167 (77%) FIRST SERVE % IN 98/161 (61%)92/129 (71%) WIN % ON 1ST SERVE 65/98 (66%)17/38 (45%) WIN % ON 2ND SERVE 34/63 (54%)20/28 (71%) NET POINTS WON 19/32 (59%)8/17 (47%) BREAK POINTS WON 4/15 (27%)62/161 (39%) RECEIVING POINTS WON 58/167 (35%)51 WINNERS 3862 UNFORCED ERRORS 65171 TOTAL POINTS WON 1572568.3 m DISTANCE COVERED 2759.3 m7.8 m DISTANCE COVERED/PT. 8.4 m